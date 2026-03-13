Familia de joven abatido y vinculado a caso de hermanas en Malambo: "No conocían su corazón"

La investigación por la muerte de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega sumó un nuevo capítulo tras confirmarse el fallecimiento de alias Fabián, un joven de 17 años señalado como uno de los presuntos implicados en el caso que conmocionó al municipio de Malambo, Atlántico.

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De acuerdo con reportes de autoridades venezolanas, el adolescente fue ubicado en la ciudad de Maracaibo, específicamente en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Hasta allí llegaron unidades policiales tras recibir información de la comunidad sobre la presencia de una persona con características similares a las del sospechoso buscado por las autoridades colombianas.

Según el informe del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, los uniformados identificaron a un joven cuya apariencia coincidía con la del señalado. Al intentar interceptarlo, este habría emprendido la huida e ingresado a una vivienda cercana.

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Fallece menor de edad buscado por muerte de hermanas de 14 y 17 años en Malambo Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Hubo cruce de disparos en el operativo policial

El reporte oficial indica que, dentro del inmueble, se produjo un intercambio de disparos. El adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre .380 y un teléfono celular, elementos que ahora forman parte del proceso investigativo. Las autoridades consideran que estos objetos podrían aportar información relevante sobre los movimientos del joven y sus posibles contactos.

La muerte de alias Fabián ocurre mientras en Colombia continúan las diligencias judiciales por el caso de las dos hermanas, cuyos cuerpos fueron hallados días después de su desaparición. El hecho generó una fuerte reacción en la opinión pública y motivó operativos en distintas regiones.

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Por este mismo caso ya se han reportado capturas y aprehensiones, entre ellas la de Juan David Taboada, conocido como alias Tata, así como la de otro menor identificado como alias El Mono, quien fue enviado a un centro de reeducación mientras avanza el proceso legal.



Familia de alias Fabián defiende su memoria y cuestiona versiones

Tras conocerse la muerte del joven, familiares y allegados comenzaron a pronunciarse en redes sociales, donde expresaron su dolor y rechazaron las acusaciones que lo vinculaban con el caso de Malambo.

En uno de los mensajes difundidos, un ser querido aseguró que el adolescente fue juzgado públicamente sin que existiera una decisión oficial de las autoridades. “Nadie conocía su corazón, solo su familia”, escribió, insistiendo en que la imagen que circuló sobre él no reflejaba quién era realmente.

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Otra publicación señaló que muchas personas formaron una opinión basándose en información incompleta. “Podrás ser el monstruo de una historia mal contada o que tal vez le falten muchos pedazos, pero yo conozco tu corazón y sé que tú no eras así”, se lee en el mensaje, que rápidamente se viralizó.

Los familiares también afirmaron que el joven nunca enfrentó un proceso judicial formal que determinara su responsabilidad en los hechos. Para ellos, su muerte deja interrogantes sin resolver.

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Hasta ahora, las autoridades colombianas no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre la identidad confirmada del fallecido ni sobre su grado de participación en el caso, por lo que las investigaciones continúan mientras se recopilan más elementos probatorios.