Vidente habla del caso de hermanas en Malambo y menciona sombríos detalles: "El espíritu"

El caso de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, encontradas en Malambo, sigue generando impacto en el país.

Las dos jóvenes fueron reportadas como desaparecidas el pasado 17 de febrero, cuando salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita, en el área metropolitana de Barranquilla, y posteriormente fueron halladas sin vida en una zona boscosa del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico.

Desde que se conoció la noticia, el tema ha ocupado titulares en medios y redes sociales. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y avanzar en los procesos judiciales relacionados con el caso.

De acuerdo con lo contado por la madre de las adolescentes a medios de comunicación, las jóvenes salieron en horas de la noche del último día del Carnaval. Según explicó, ellas habrían acordado encontrarse con dos hombres a quienes conocieron días antes durante las celebraciones.

La familia relató que esa noche las menores mencionaron que un vehículo iría por ellas. Después de salir de la vivienda, el contacto con ellas se perdió. Cuando intentaron comunicarse, los teléfonos ya no respondían.

Horas después, la madre comenzó a recibir mensajes en los que le pedían dinero para que las jóvenes regresaran a casa. Según explicó en una entrevista con Noticias Caracol, primero le solicitaron una suma elevada y luego el monto fue disminuyendo.

Ante la situación, la mujer acudió de inmediato al Gaula de la Policía, con la esperanza de que las autoridades lograran ubicar a sus hijas.

Mientras avanzaban las labores de búsqueda, la noticia se fue difundiendo en redes sociales y medios de comunicación. Días después se confirmó el hallazgo de los cuerpos en una zona enmontada del municipio de Malambo, lo que generó conmoción en la región Caribe y en gran parte del país.

En medio de ese contexto, el caso también ha despertado diferentes reacciones en redes sociales, donde varios creadores de contenido han compartido opiniones o interpretaciones sobre lo ocurrido.

Entre esas intervenciones apareció recientemente la de un vidente que asegura haber advertido desde el inicio lo que, según él, terminaría sucediendo.

Vidente asegura que podrían conocerse más detalles del caso

El pronunciamiento fue realizado por el vidente conocido como SoyelGuardian, integrante del proyecto digital Costa Paranormal, quien publicó un video en sus plataformas digitales hablando sobre el caso.

En el material audiovisual, el hombre afirmó que desde el momento en que se conoció la desaparición de las adolescentes había hecho comentarios sobre lo que, según él, terminaría revelándose con el paso de los días.

En su mensaje dirigido a los seguidores, el vidente aseguró que las situaciones que han ido saliendo a la luz coincidirían con lo que él había advertido anteriormente.

“Mi gente, desde el primer día que salió esta noticia ustedes vieron la clarividencia que el guardián hizo… miren cómo está saliendo todo”, expresó en el video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Durante su intervención también mencionó que, según su percepción, podrían aparecer nuevos datos relacionados con el caso, lo que ha generado múltiples comentarios entre los usuarios que siguen el tema.

“Van a salir muchas cosas más porque aquí hay cosas que van a salir a la luz que ustedes se van a sorprender en las próximas horas”, afirmó en el mismo mensaje.

El video se volvió viral en diferentes plataformas, donde algunos usuarios reaccionaron compartiendo el contenido y comentando sus declaraciones.

En otro momento de su intervención, el vidente aseguró que, según lo que él percibe, las propias jóvenes estarían “haciendo justicia desde el plano espiritual”, afirmación que también generó debate entre quienes vieron el material.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con lo sucedido y continúan trabajando para reunir más información que permita esclarecer los hechos ocurridos en Malambo.