El Reto 3X: cuatro finalistas, dos campeones y $30 millones en juego

La cosa se puso seria en El Reto 3X. Después de semanas de sudor, caídas, remontadas épicas y pruebas que parecían imposibles, solo cuatro guerreros siguen en pie: Laura, Kevin, Luisa y Marlon.

Caracol TV
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. El temido Box Negro es el escenario donde todo se define y donde únicamente dos se llevarán la gloria y $30 millones de pesos.

Esta no es cualquier prueba. Es la de Esfuerzo Extremo. La que no perdona errores, la que pone a prueba no solo los músculos, sino la cabeza y el corazón. Por su parte, Laura llega invicta. No ha perdido una sola prueba y eso la tiene caminando con seguridad total. Dice que desde pequeña le enseñaron a ser “berraquita” y que disciplina es lo que le sobra. Se le nota: tiene mentalidad de campeona.

Kevin, por su parte, ha ido paso a paso, sin hacer mucho ruido, pero sin desviarse. Respeta a quienes se quedaron en el camino, pero su enfoque ha sido uno solo: avanzar en línea recta hacia el objetivo. Y ahora está a un paso de lograrlo.

Luisa tiene quizás una de las historias más emocionales. Viene de un año complicado y esta final significa más que dinero: es una revancha personal. Ella siente que esta oportunidad tiene un propósito mayor y eso la impulsa con fuerza extra.

Y Marlon no se queda atrás. Cree firmemente que la experiencia es clave y que cada día es una oportunidad para ser mejor. Llega con mentalidad fría y determinación total.

Además, esta final tiene un ingrediente especial: por primera vez el trono está vacío. Los bicampeones El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío Rapelo y Madrid no están en competencia. No hay favoritos históricos. Todo puede pasar.

El circuito extremo en el Box Negro exigió paciencia, resistencia y mucha estrategia. La pregunta quedó en el aire: ¿pesará más la experiencia de los Ex Desafiantes o el hambre de triunfo de los nuevos Retadores?

Si quieres saber quién se quedó con la gloria y los 30 millones, no te lo pierdas. El capítulo final ya está disponible en YouTube y promete emociones al límite. Porque esta no fue solo una final… fue una batalla épica.

