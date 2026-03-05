Reconocido vidente hace seria advertencia de cara a elecciones 2026: "Tumbar una persona"

El vidente Jhonny Vidente, conocido por compartir predicciones sobre acontecimientos políticos y sociales en América Latina, habló sobre la situación política en Colombia en un video difundido en redes sociales.

El mensaje se compartió a pocos días de las elecciones y generó comentarios entre usuarios que siguieron sus declaraciones. En la grabación, publicada en plataformas digitales, mencionó posibles riesgos relacionados con el proceso electoral en el país.

Puedes leer: Mhoni Vidente predice quién será el próximo presidente de Colombia



Durante su intervención, el hombre afirmó que percibe un ambiente de tensión en el contexto de las elecciones. En ese sentido, recomendó precaución para quienes participan en la política y para las autoridades encargadas de garantizar el desarrollo de la jornada electoral.



El mensaje no menciona hechos específicos ni presenta pruebas de las afirmaciones, pero el video circuló ampliamente en redes sociales y generó múltiples reacciones entre usuarios que comentaron el contenido.

¿Qué dijo el Jhonny Vidente sobre Colombia antes de las elecciones?

En el video, Jhonny Vidente habla sobre su percepción del panorama político y menciona la posibilidad de situaciones que podrían afectar a figuras públicas relacionadas con la política. Por esa razón, insiste en la importancia de reforzar las medidas de seguridad y mantener atención durante los días cercanos a las elecciones.

Tras la publicación del mensaje, varios usuarios compartieron el contenido y debatieron sobre las palabras del vidente. Algunos comentarios se enfocaron en el contexto político actual, mientras que otros recordaron predicciones anteriores hechas por esta figura.

Puedes ver: Mhoni Vidente lanza nueva predicción sobre escenario crítico mundial: ¿impactará a Colombia?

Publicidad

Hay revelaciones fuertes porque, en el mundo de la política de Colombia, podrían presentarse intentos de ataques contra personajes políticos. Visualizo a una persona de cabello negro con canas, que podría estar en una plaza, vistiendo camisetas blancas con letras grandes en el pecho. Tiene una imagen de ‘conquistador’, habrá quienes lo elogien, pero siento como si unas ráfagas se dirigieran hacia la parte diagonal de su cuerpo afirmó

Según explicó, percibe influencias negativas: "Fuerzas muy oscuras" que podrían buscar afectar a ciertas personas para impedir que continúen en sus cargos. Durante el video mencionó una carta que, de acuerdo con su lectura, refleja envidia y la intención de sacar a alguien de su posición:

Publicidad

“Hay una carta que indica que hay envidia y que van a querer ‘tumbar’ a una persona para que no reine”. Con estas palabras, planteó que el panorama político en Colombia podría enfrentar momentos de tensión.

El mensaje del vidente aparece en medio del calendario electoral que se desarrolla en el país. Durante este periodo, Colombia vive una etapa clave del proceso político en el que se eligen diferentes cargos públicos.

Por otro lado, las autoridades electorales y los organismos de seguridad, según han informado, mantienen operativos y planes de vigilancia para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional. Estas acciones buscan asegurar que la jornada se realice con normalidad y bajo las reglas establecidas.

Mientras tanto, los mensajes difundidos en redes sociales, como el del vidente, continúan generando conversación entre usuarios que siguen el proceso político y los diferentes contenidos que circulan en internet durante la temporada electoral.

