Angeóloga le lee las cartas a Jean Carlos Centeno; "cambios repentinos" y energías ocultas

Si pensabas que ya lo sabías todo sobre Jean Carlos Centeno, lo que dijo Paulina Corso en La Kalle dio bastante de qué hablar.

En plena entrevista, la angeóloga y tarotista habló de la energía del cantante y aseguró que no todo es tan perfecto como se ve en tarima.

Puedes leer: Mhoni Vidente advierte sobre un posible atentado contra Bad Bunny, ¿qué le espera?



Mira la entrevista completa aquí:



Resulta que cuando le preguntaron a las cartas por nuestro Jean Carlos, lo primero que saltó fue un "desequilibrio con el dinero". Imagínate que, según la vibración que percibe Paulina, el cantante vive en una constante pelea entre el éxito total y la carencia.

La angeóloga mencionó que en su energía hay temas que parecen sacados de una película de suspenso:

"Temas ocultos temas que estén relacionados a la hechicería brujería energías negativas o frecuencias vibracionales de bloqueo energético".

Publicidad

Si te pones a ver, la vida de Jean Carlos ha sido un sube y baja. La experta asegura que él trae una "cosecha" pesada y unas "heridas muy profundas", mencionando específicamente una "herida de abandono que puede ser por mamá o papá".

Esto lo ha llevado a vivir en lo que ella llama "cambios repentinos". Paulina lo describió de una forma que nos dolió a todos: "Es como si estuviera en la cima y de un momento a otro cae y de un momento a otro lo llevan hacia otro lado".

Publicidad

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

Pero lo más impactante fue cuando salió la carta de la salud mental. No estamos hablando de que esté mal físicamente, sino de un "cuervo" que tiene en la cabeza.

"Esa carta de salud mental ¿qué muestra? un cuervo un cuervo que habla todo el tiempo a mi cabeza que no me deja en silencio que siempre me está culpando". Son cargas y limitaciones que no lo dejan desconectarse del pasado.

Y como si fuera poco, en La Kalle recordaron ese chisme que siempre ha rondado: que Jean Carlos estuvo loquito de amor por una de las hijas de Rafael Orozco. Un amor de esos que no pudieron ser y que, según dicen, todavía vibra en su línea holística.

Aunque sus ancestros lo sostienen con fuerza, el mensaje es claro: talento tiene de sobra, pero necesita trabajar más en su tranquilidad emocional para dejar atrás esas cargas y encontrar un equilibrio más estable.