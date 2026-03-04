Nacional vs Millonarios EN VIVO hoy: hora, LINK y cómo ver GRATIS la Copa Sudamericana

Hoy el Atanasio Girardot es el epicentro del fútbol continental. Atlético Nacional vs Millonarios se enfrentan en una edición especial del Superclásico colombiano, esta vez por la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026.

A diferencia de los torneos locales, este duelo es a partido único: el ganador asegura su cupo en la fase de grupos, mientras que el perdedor se despide de la gloria internacional por este año.

Puedes leer: Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final



¿A qué hora juega Nacional vs. Millonarios hoy?

El pitazo inicial está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana). Se espera un lleno total en Medellín, bajo un ambiente de alta tensión debido a la rivalidad histórica y la importancia económica que implica avanzar en un torneo de CONMEBOL.

Canales para ver EN VIVO Nacional vs. Millonarios

Para quienes no puedan asistir al estadio, la transmisión oficial para Colombia y Sudamérica estará a cargo de:



Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ (A través de la señal de ESPN)

Disney+ (A través de la señal de ESPN) Minuto a minuto: Redes sociales oficiales de ambos clubes y portales deportivos.

Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo

Probables alineaciones y novedades

El técnico de Atlético Nacional ha mantenido una base sólida que lidera en la liga local, confiando en su capacidad ofensiva por las bandas. Por su parte, el Millonarios de Fabián Bustos llega con la motivación a tope tras recuperar a su máximo referente, Radamel Falcao García, quien será la principal amenaza para la defensa verdolaga.

Publicidad

Nacional saldría con un once de peso y recorrido. David Ospina sería el encargado del arco. La defensa la integrarían Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco.

En el medio, Jorman Campuzano y Mateus Uribe manejarían el equilibrio, con Andrés Sarmiento, Juan Rengifo y Nicolás Rodríguez como enlaces ofensivos, sin descartar a Chicho Arango. En punta estaría Alfredo Morelos como referencia.

Publicidad

Puedes leer: Atlético Nacional vs Millonarios por Sudamericana: la IA predice quién ganará

Millonarios, por su parte, apostaría por orden y efectividad. Diego Novoa custodiaría el arco. La línea defensiva la conformarían Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia.

En la mitad del campo estarían Rodrigo Ureña y Mateo García, con Macalister Silva como generador. En ataque, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras serían los encargados de buscar el gol.

Partido Nacional vs Millonarios hoy en vivo /Foto: AFP

Historial y datos para tener en cuenta

Este enfrentamiento es el más repetido en la historia del fútbol colombiano, pero los duelos internacionales tienen un sabor diferente.

Nacional busca hacer respetar su casa, mientras que el "Embajador" quiere dar el golpe de autoridad en territorio antioqueño. Cabe recordar que, en caso de empate en los 90 minutos, la serie se definirá directamente desde los tiros libres penales.

Publicidad

EN VIVO NACIONAL vs MILLONARIOS AQUÍ: