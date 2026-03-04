Publicidad

Laura Gallego, ex señorita Antioquia habla de las consecuencias de su video viral

La exseñorita Antioquia habló en el Klub de La Kalle sobre cómo cambió su vida tras el video viral de “bala” en redes sociales.

Laura Gallego habla de las consecuencias de su video
Laura Gallego, ex señorita Antioquia habla de las consecuencias de su video viral
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la abogada y exreina Laura Gallego decidió volverse a pronunciar sobre el video de ella que se viralizó y decidió poner fin a las especulaciones, afirmando que para ella representó un punto de inflexión que la llevó a renunciar a la corona de Señorita Antioquia.

Inicialmente, esta afirmó que a diferencia de la mayoría de las noticias en Colombia que duran apenas un par de días, su caso se extendió por tres semanas consecutivas. Recordemos que el video en cuestión es ese donde preguntaba al candidato Santiago Botero a quién le daría una "bala" entre Quintero y Petro.

Puedes leer: Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, revela verdad tras su renuncia al concurso de belleza

Sin embargo, Laura Gallego enfatizó que lleva más de 12 años creando contenido político en redes sociales y que su carrera como abogada tributarista ya era sólida antes del escándalo. "La gente cree que por eso me hice famosa... después de esa polémica no es que hubiera incrementado mis seguidores de forma impresionante", aseguró.

Una de las consecuencias más comentadas fue su renuncia al reinado departamental, tanto es así que según ella, la organización del concurso emitió una prohibición intempestiva tras la viralización de sus contenidos antiguos. A pesar de que su contrato inicial no le prohibía hablar de política, las nuevas directrices le exigían silencio total durante un año.

¿Qué más reveló Laura Gallego sobre esta situación?

Una vez avanzada la entrevista mencionó que al hablar con Raimundo Angulo, uno de los organizadores del evento, sobre el alcance de esta medida, la respuesta fue tajante y le comentó que no se podía mencionar candidatos ni noticias de relevancia política.

Puedes leer: Petro reacciona a renuncia de señorita Antioquia: "Hay que tener cerebro y cultivarlo"

"No me demoré ni 3 segundos... dije: renuncio", relató Laura Gallego, destacando que decidió priorizar su libertad de expresión y su esencia académica por encima de la belleza.

Pese a eso, explicó que la visibilidad obtenida, pese a las críticas terminó por adelantar sus proyectos políticos, llegando a reconocer que el impacto del video le dio un "espaldarazo" que hoy la tiene como candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. "Eso es innegable"

De igual forma, la hoy candidata insiste en que su campaña se basa en la tecnocracia y la decencia, alejándose del lenguaje violento. Aclara que el contexto del video respondía a la narrativa propia del candidato entrevistado y que nunca ha empuñado un arma ni promueve la violencia.

Mira la entrevista completa:

