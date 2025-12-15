Laura Gallego cambia los reinados por la política y ahora apunta a la Cámara

Laura Gallego, figura pública que se destacó en 2025 por su participación en un concurso regional de belleza, confirmó su participación en política electoral con una candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Su decisión surgió tras un periodo de intensa polémica que marcó su imagen en medios de comunicación y redes sociales por declaraciones firmes sobre temas políticos y sociales.

Conocida en ciertos círculos como ‘Miss Bala’, Gallego utilizó sus plataformas digitales para expresar posiciones ideológicas con contundencia y determinación, lo que generó controversias y debate público. Después de ese momento, optó por convertir su presencia en redes en un proyecto político abierto, en lugar de guardar silencio o retirarse del ojo público.

Lura Gallego pasa de la controversia mediática a la construcción de un discurso político

Inicialmente su presencia mediática se dio cuando publicó videos en donde, en medio de entrevistas con precandidatos presidenciales, propuso preguntas con lenguaje inapropiado en torno a figuras políticas como el presidente y el exalcalde de Medellín, lo que fue interpretado por críticos como una forma de hacer polémica a posturas extremas.



Esa serie de situaciones generó rechazo entre varias audiencias, especialmente por tratarse de alguien que representaba a Antioquia en uno de los certámenes de belleza del país.

Como consecuencia, el impacto de esas declaraciones fue tal que la organización del concurso aceptó su renuncia como representante oficial del departamento. La medida marcó un precedente para futuras candidatas y abrió un debate sobre los límites entre la libertad de expresión de participantes en certámenes y la neutralidad que se espera en dichos espacios.

Hoy en día le llaman RADICAL a alguien con valores tradicionales y sentido común!



Soy LA RADICAL y desde Antioquia vamos a enderezar a Colombia💙❤️



CR-106 pic.twitter.com/6FNcTOoNG1 — Laura Gallego Solís (@LauraGallegoSo2) December 15, 2025

Desde sus redes sociales, Gallego presentó su candidatura con un mensaje que subraya valores tradicionales y un llamado a lo que ella define como “sentido común”. En su mensaje público, afirmó que el calificativo de “radical” no es negativo, sino una afirmación de principios. Usó eslóganes y símbolos asociados con su partido, así como el número de lista con el que buscará llegar al Congreso en las elecciones programadas para 2026.

A través de publicaciones, expresó orgullo por su fe católica, su carácter fuerte y los valores inculcados desde su entorno familiar en Antioquia. Sus declaraciones enfatizan respeto hacia la moral tradicional, la honestidad y el trabajo como bases para una sociedad que, según sus palabras, requiere cambios profundos.

El anuncio de su candidatura generó opiniones divididas, pues algunos usuarios de redes sociales defienden su derecho a participar en política y a expresar sus puntos de vista sin restricciones. Otros, en contraste, cuestionan su estilo conflictivo, sugiriendo que esa dinámica puede profundizar polarizaciones en un momento que muchos perciben como crucial para la vida democrática en Colombia.

