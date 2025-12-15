Revelan nuevos indicios de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Hace algún tiempo el nombre de Shakira vuelve a estar ligado con Antonio de la Rúa, quien supo ser su expareja y manager. Por lo cual, varios rumores de la prensa indican que estos podrían volver a estar juntos, tras haber terminado su relación en el año 2011.

Las versiones de una reconciliación surgen por lo comentado por Ángel de Brito durante una emisión de Bondi Live, donde según este la reconciliación de ellos no habría sido una decisión reciente, sino algo en la cual vinieron meditando, afirmó el periodista tras contar su experiencia.

De Brito afirmó que tuvo accesos a espacios privados durante el show y que allí estuvo con el entorno cercano de la Rúa, donde le mencionaron “Hace rato”, al referirse a un posible regreso de ellos, además de coincidir con los familiares del empresario argentino y estos validaron dicha información.



“Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira”, agregó en su intervención en el pódcast.



¿Qué más se conoció de una posible reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Sumado a esto, el periodista comentó que Shakira no estaría en hoteles, sino en varias propiedades de la familia De la Rúa. “Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”, señaló, además que los hijos de esta, Milan y Sasha, la acompañaron allá unos días.

Por otro lado, comentó que hay otras señales en la posible reconciliación de ellos, donde recordó que durante el concierto de la barranquillera en Argentina, incluyó la canción Día de enero, una canción escrita en 2005, gesto que fue interpretado por muchos como algo más que una elección al azar.

De igual forma, recordó que ellos sostuvieron varios encuentros privados en ciudades como Miami y San Diego, donde la cantante y el empresario llegaron a compartir; de igual forma, se conoció que el vínculo entre ellos es bastante cercano en estos últimos años.

Finalmente, el periodista explicó que Antonio de la Rúa continúa vinculado al manejo de negocios de la artista, especialmente en temas relacionados con contratos y giras por la región, lo que ha mantenido un contacto permanente entre ambos. Sin embargo, por ahora todos son rumores, esto a la espera de la confirmación por alguna de las partes de una reconciliación.