Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VIDEO: ACCIDENTE ANTIOQUIA
FALLECE INFLUENCER
¿CUARENTENA EN COLOMBIA?
ACCIDENTE BUS ESCOLAR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan nuevos indicios de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Revelan nuevos indicios de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Aparecen nuevos rumores sobre una posible reconciliación de la expareja, tras la visita de la colombiana a Argentina, donde se habría quedado en la casa del empresario.

Muestran detalles de una posible reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa
Revelan nuevos indicios de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Hace algún tiempo el nombre de Shakira vuelve a estar ligado con Antonio de la Rúa, quien supo ser su expareja y manager. Por lo cual, varios rumores de la prensa indican que estos podrían volver a estar juntos, tras haber terminado su relación en el año 2011.

Las versiones de una reconciliación surgen por lo comentado por Ángel de Brito durante una emisión de Bondi Live, donde según este la reconciliación de ellos no habría sido una decisión reciente, sino algo en la cual vinieron meditando, afirmó el periodista tras contar su experiencia.

Puedes leer: VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?

De Brito afirmó que tuvo accesos a espacios privados durante el show y que allí estuvo con el entorno cercano de la Rúa, donde le mencionaron “Hace rato”, al referirse a un posible regreso de ellos, además de coincidir con los familiares del empresario argentino y estos validaron dicha información.

Te puede interesar

  1. Shakira saca trapitos al sol sobre pulla a Clara Chía en su canción: "No me arrepiento"
    Shakira saca trapitos al sol sobre pulla a Clara Chía en su canción: "No me arrepiento"
    Foto: Redes de Shakira y Piqué
    Farándula

    Shakira saca trapitos al sol sobre pulla a Clara Chía en su canción: "No me arrepiento"

  2. J Balvin confiesa a sus seguidores el infarto que vivió en pleno concierto en Medellín
    J Balvin confiesa a sus seguidores el infarto que vivió en pleno concierto en Medellín, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    J Balvin confiesa a sus seguidores el infarto que vivió en pleno concierto en Medellín

“Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira”, agregó en su intervención en el pódcast.

¿Qué más se conoció de una posible reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Sumado a esto, el periodista comentó que Shakira no estaría en hoteles, sino en varias propiedades de la familia De la Rúa. “Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”, señaló, además que los hijos de esta, Milan y Sasha, la acompañaron allá unos días.

Puedes leer: Shakira hace inesperada confesión sobre sus hijos hacia Piqué

Por otro lado, comentó que hay otras señales en la posible reconciliación de ellos, donde recordó que durante el concierto de la barranquillera en Argentina, incluyó la canción Día de enero, una canción escrita en 2005, gesto que fue interpretado por muchos como algo más que una elección al azar.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Dua Lipa canta tema de Shakira y así reaccionó la barranquillera.jpg
    Dua Lipa canta tema de Shakira y así reaccionó la barranquillera
    Foto Instagram: @shakira y @dualipa
    Farándula

    La emotiva reacción de Shakira al homenaje que Dua Lipa le hizo en El Campín

  2. Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
    Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
    Farándula

    Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

De igual forma, recordó que ellos sostuvieron varios encuentros privados en ciudades como Miami y San Diego, donde la cantante y el empresario llegaron a compartir; de igual forma, se conoció que el vínculo entre ellos es bastante cercano en estos últimos años.

Publicidad

Finalmente, el periodista explicó que Antonio de la Rúa continúa vinculado al manejo de negocios de la artista, especialmente en temas relacionados con contratos y giras por la región, lo que ha mantenido un contacto permanente entre ambos. Sin embargo, por ahora todos son rumores, esto a la espera de la confirmación por alguna de las partes de una reconciliación.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Shakira

Antonio de la Rúa

Farándula