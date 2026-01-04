Estos son los funcionarios y aliados de Maduro que también están bajo la lupa de EE. UU.

La captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses no solo marcó un punto de quiebre en la política venezolana, sino que también volvió a poner bajo la lupa a otros altos funcionarios y aliados históricos del chavismo que, desde hace años, figuran en investigaciones y acusaciones judiciales en Estados Unidos.

Aunque el operativo se centró en el exmandatario venezolano, distintos expedientes judiciales abiertos con anterioridad evidencian que las pesquisas no se limitan a una sola figura. Por el contrario, forman parte de una estrategia más amplia contra redes políticas, militares y financieras que habrían operado durante años alrededor del poder en Venezuela.

Funcionarios y aliados que ya figuran en investigaciones

Entre los nombres que aparecen reiteradamente en documentos judiciales y señalamientos formales se encuentra Diosdado Cabello Rondón, uno de los hombres más influyentes del chavismo y figura clave dentro del aparato político y militar del país. Su nombre ha sido mencionado en procesos relacionados con presuntas redes de narcotráfico y corrupción transnacional, aunque él ha negado cualquier vínculo con estas acusaciones.

Otro de los señalados es Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”, exdirector de inteligencia militar, quien durante años fue considerado una pieza estratégica del régimen. Su conocimiento de las estructuras de seguridad y presuntas rutas ilícitas lo convirtieron en un personaje central dentro de investigaciones adelantadas por fiscales estadounidenses.

También figura Clíver Alcalá Cordones, exgeneral venezolano, vinculado en procesos relacionados con tráfico de drogas y apoyo logístico a organizaciones armadas. Su nombre aparece en causas abiertas que apuntan a una supuesta cooperación entre sectores del Estado venezolano y redes criminales internacionales.

A estos se suman excomandantes de la guerrilla colombiana, como Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes han sido mencionados en expedientes judiciales por presuntos vínculos con estructuras de narcotráfico que habrían operado con apoyo o protección desde territorio venezolano.

Las autoridades estadounidenses han dejado claro que el interés no se centra únicamente en figuras políticas visibles, sino en estructuras completas, incluidas redes financieras, militares y logísticas. En ese contexto, el llamado “Cartel de los Soles” continúa siendo uno de los principales focos de atención, al tratarse de una presunta organización integrada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas.

Además, las investigaciones apuntan a rastrear bienes, movimientos financieros y posibles testaferros en distintos países, lo que abre la puerta a nuevas órdenes de captura, solicitudes de extradición o sanciones internacionales contra personas que, sin ocupar cargos públicos, habrían facilitado operaciones ilegales.

Mientras Nicolás Maduro avanza en su proceso judicial en Estados Unidos, el escenario que se abre sugiere que otros nombres del entorno chavista podrían enfrentar consecuencias legales, marcando una nueva etapa en los esfuerzos de Washington por desmantelar lo que considera una red criminal de alcance internacional.