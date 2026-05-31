¿Votaste en las elecciones? Estos son los beneficios a los que podrías acceder

Los colombianos que participan en las jornadas electorales no solo contribuyen a la elección de sus gobernantes y representantes, sino que también pueden acceder a una serie de beneficios establecidos por la legislación nacional.

Estos incentivos buscan promover la participación ciudadana y fortalecer los procesos democráticos en el país. Para acceder a ellos, los ciudadanos deben conservar el certificado electoral, documento que acredita que ejercieron su derecho al voto.

¿Qué beneficios reciben los colombianos que votan en las elecciones?

Entre los beneficios más conocidos se encuentra el derecho a media jornada de descanso compensatorio para los trabajadores. Este tiempo libre puede solicitarse ante el empleador siguiendo los procedimientos establecidos por la normatividad vigente.

Asimismo, los ciudadanos que hayan votado pueden acceder a un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte. Este beneficio aplica dentro de los plazos establecidos por las autoridades y representa un alivio económico para quienes requieren realizar este trámite.

La ley también contempla descuentos del 10 % en algunos documentos y trámites oficiales, como duplicados de la cédula de ciudadanía y la libreta militar, entre otros procedimientos definidos por las entidades competentes.

En materia educativa, quienes hayan participado en las elecciones pueden obtener un descuento del 10 % en el valor de la matrícula de las instituciones de educación superior públicas. Este incentivo busca fomentar tanto la participación democrática como el acceso a la educación.

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Los beneficios no terminan allí. Los votantes también cuentan con prioridad en situaciones de empate para el acceso a universidades, becas educativas, subsidios de vivienda y adjudicación de predios rurales cuando las condiciones de los aspirantes son equivalentes.

De igual forma, el certificado electoral puede representar una ventaja en concursos y procesos de vinculación al sector público cuando exista igualdad de condiciones entre los candidatos evaluados.

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Para quienes prestan servicio militar, la normativa contempla una reducción en el tiempo de prestación, la cual puede variar entre uno y dos meses dependiendo de la modalidad de servicio que se encuentre realizando el ciudadano.

Las autoridades recuerdan que estos incentivos tienen como propósito reconocer la participación de los colombianos en las urnas y estimular que un mayor número de personas ejerza su derecho al voto en cada proceso electoral.

Por esta razón, se recomienda conservar el certificado electoral después de cada jornada, ya que este documento es el soporte necesario para acceder a los beneficios establecidos por la ley y aprovechar las ventajas que otorga la participación democrática.