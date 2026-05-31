Resultados elecciones presidenciales: escrutinio, mesas y boletines | EN VIVO

La jornada electoral de este 31 de mayo ha concluido. Ciudadanos de todo el país acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto en una de las contiendas más esperadas del año.

Tras el cierre oficial de las mesas de votación, la atención pública se concentra ahora en el centro de cómputo oficial.

Los ciudadanos y las fuerzas políticas aguardan con expectativa la difusión de los primeros datos oficiales. En este espacio te ofrecemos la cobertura más completa, con la actualización del escrutinio minuto a minuto y el desglose de todos los boletines emitidos por la autoridad electoral.

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El conteo de los votos comenzó inmediatamente después del cierre de las mesas. Los jurados de votación realizan en este momento el conteo manual y la digitalización de las actas de escrutinio.

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Boletines Registraduría Nacional- Minuto a Minuto:

Boletín 19 (98,70%)

Abelardo de la Espriella: 43,70 %

Iván Cepeda: 40,91 %

Boletín 16 (95,12%)



Abelardo de la Espriella: 43,62 %

Iván Cepeda: 41,13 %

Boletín 12 (86.892 mesas - 71,21 %)

Abelardo de la Espriella: 44,09 %

Iván Cepeda: 41,33 %

Diferencia: 2,76 puntos porcentuales

Boletín 5 (3.261 mesas - 2,67 %)

Iván Cepeda: 96.475 votos (44,63 %)

Abelardo de la Espriella: 91.898 votos (42,51 %)

Paloma Valencia: 12.832 votos (5,93 %)

Boletín 4 (1.218 mesas - 0,99 %)

Iván Cepeda: 24.965 votos (47,32 %)

Abelardo de la Espriella: 21.107 votos (40,01 %)

Paloma Valencia: 3.166 votos (6,00 %)

Boletín 3 (405 mesas - 0,33 %)

Iván Cepeda: 6.915 votos (54,41 %)

Abelardo de la Espriella: 4.407 votos (34,67 %)

Paloma Valencia: 633 votos (4,98 %)

Boletín 2 (113 mesas - 0,09 %)

Iván Cepeda: 2.236 votos (68,54 %)

Abelardo de la Espriella: 744 votos (22,80 %)

Paloma Valencia: 113 votos (3,46 %)

Boletín 1 (28 mesas - 0,02 %)