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De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta tras un empate histórico

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se medirán en segunda vuelta presidencial. Resultados, porcentajes de votos y el panorama político del balotaje.

De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta
De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 31 de may, 2026

En una de las jornadas electorales más polarizadas y reñidas de la historia reciente del país, los ciudadanos han definido el rumbo de la contienda hacia el Palacio de Nariño.

Ninguno de los aspirantes logró superar el umbral necesario para ganar de manera directa. Con este escenario, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se medirán cara a cara en una segunda vuelta presidencial que promete reconfigurar de fondo el mapa político nacional.

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El preconteo oficial de la Registraduría Nacional ratificó la tendencia de una votación fragmentada.

Con el 71,21 % de las mesas informadas, el preconteo sigue apuntando a una segunda vuelta. Abelardo de la Espriella mantiene el liderato con el 44,09 % de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanza el 41,33 %, con una diferencia de 2,76 puntos porcentuales entre ambos.

Dos visiones de país diametralmente opuestas

El balotaje plantea un choque directo entre dos modelos ideológicos y económicos radicalmente distintos.
Sus seguidores celebraron el paso a la segunda vuelta como un freno al avance de las agendas de izquierda en la región.

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En la otra orilla, Iván Cepeda ratifica que su campaña se mantendrá firme en la defensa de los derechos humanos, la implementación integral de los acuerdos de paz, la transición energética y el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación.

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Propuestas Iván Cepeda vs. De la Espriella: ¿En qué coinciden?
Propuestas Iván Cepeda vs. De la Espriella: ¿En qué coinciden?
/Foto: AFP

¿Qué sigue para los candidatos presidenciales?

A partir de este momento, las coaliciones de centro y los candidatos que quedaron rezagados en esta primera vuelta se convierten en los árbitros definitivos de la elección.

Los equipos estratégicos de ambos comandos ya han iniciado acercamientos informales para asegurar los endosos políticos necesarios.

La capacidad de moderar los discursos sin perder la identidad de sus bases será fundamental para atraer a los millones de ciudadanos que optaron por otras alternativas en las urnas.

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