¡Cierran las urnas! Empieza el preconteo de las elecciones presidenciales en Colombia

Relojes marcaron las 4:00 p.m. Las urnas cerraron oficialmente en todo el territorio colombiano.

Terminó una jornada electoral crucial para el futuro democrático del país. Millones de ciudadanos acudieron a los puestos de votación desde tempranas horas. El llamado de la Registraduría Nacional del Estado Civil se cumplió bajo un ambiente de estricta vigilancia y expectativa nacional.

Puedes leer: ¿Primera vuelta definida? Así votaron Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia



A partir de este momento, los jurados de votación inician el proceso de preconteo. Este mecanismo ofrece los primeros resultados preliminares a la opinión pública.

La tensión se traslada ahora a los centros de procesamiento de datos. Los testigos electorales de los diferentes partidos políticos supervisan la apertura de las urnas. El país entero permanece atento a las primeras transmisiones oficiales del boletín número uno.

Publicidad

La Registraduría implementó tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia del proceso. La biometría se utilizó en los principales cascos urbanos para evitar la suplantación de votantes.

Las autoridades reportaron normalidad en la mayor parte de las regiones, salvo incidentes aislados por cuestiones climáticas. El flujo de información promete ser ágil durante las próximas horas de la tarde.

Link para ver EN VIVO resultados de elecciones en Colombia /Foto: AFP

Publicidad

¿A qué hora se define presidente en Colombia?

El preconteo tiene un carácter meramente informativo y no jurídico. Sin embargo, su valor histórico es total para definir la tendencia de la jornada.

Si ningún candidato supera el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos, el país deberá prepararse para una segunda vuelta electoral.

Los comités de campaña de los aspirantes presidenciales ya se concentran en sus respectivas sedes a la espera de los datos consolidados.

Puedes leer: "De La Espriella estaba en Italia tomando, mientras yo enfrentaba a Petro": Paloma Valencia

Paralelamente al preconteo, los claveros reciben los pliegos electorales para dar inicio al escrutinio oficial. Este segundo proceso sí posee validez legal y ratifica los resultados finales.

La Fuerza Pública mantiene el despliegue del Plan Democracia para custodiar el traslado de los votos hacia las arcas trasteadas. El orden público se mantiene bajo monitoreo constante en las capitales y zonas rurales.

Publicidad

Analistas políticos coinciden en que la participación ciudadana fue masiva en esta jornada. Las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales registran picos de audiencia históricos.

El conteo de los votos en el exterior también se integra progresivamente al sistema centralizado. La incertidumbre comenzará a despejarse a medida que los porcentajes de mesas escrutadas avancen con rapidez.