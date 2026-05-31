¿Primera vuelta definida? Así votaron Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia

La jornada democrática de este domingo 31 de mayo de 2026 avanza con una masiva participación en todo el territorio colombiano.

En estos comicios presidenciales, definitivos para el rumbo del país entre 2026 y 2030, los ojos de la opinión pública se centran en las tres principales fuerzas políticas que lideran la intención de voto.

Durante las primeras horas de la mañana, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia acudieron a sus respectivas mesas de votación para ejercer su derecho al sufragio. El cubrimiento en vivo registra sus declaraciones tras depositar sus tarjetones en las urnas.

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Iv

án Cepeda vota en el sur de Bogotá por la continuidad oficialista

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto en el Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de la capital.

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Cepeda acudió a las urnas sobre las 10:00 a. m. acompañado de su equipo de campaña y un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras depositar su voto, el aspirante del oficialismo dio un breve discurso ante los medios de comunicación, donde invitó a la ciudadanía a respaldar su propuesta de equidad social.

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“Votamos por la vida, la paz y por consolidar la democracia en Colombia”, manifestó el candidato, quien busca suceder al presidente Gustavo Petro en primera vuelta.

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Abelardo de la Espriella sufraga en Barranquilla con un discurso de orden

Por su parte, el candidato de la coalición opositora Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, votó temprano en la ciudad de Barranquilla, su tierra natal.

El abogado y político llegó a su puesto asignado junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos, rodeado de simpatizantes que coreaban consignas afines a su campaña de mano dura.

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De la Espriella calificó esta jornada como “la elección más importante en la historia republicana de Colombia” y enfatizó la urgencia de recuperar la seguridad nacional. El aspirante de ultraderecha reiteró su compromiso de respetar el orden constitucional y las libertades económicas.

Angeóloga dice el candidato que ganaría elecciones a Presidencia: “No habrá segunda vuelta” Foto: Redes sociales

Paloma Valencia asiste a las urnas en Antioquia junto a Álvaro Uribe

La senadora y candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, ejerció su derecho en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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Valencia asistió a las urnas acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural de su colectividad política.

Tras realizar la marcación de su tarjeta electoral, la candidata derechista destacó el valor institucional del voto y la firmeza de las mujeres colombianas.

“Confío plenamente en la sensatez del pueblo; Colombia no caerá en el retroceso”, declaró en rueda de prensa. Su propuesta bandera gira en torno al fortalecimiento mixto de la educación pública y la autoridad territorial.

Las urnas habilitadas por la Registraduría Nacional cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m.. A partir de ese momento, los jurados iniciarán el preconteo oficial de los sufragios. De no alcanzarse la mayoría absoluta por parte de ningún candidato, los dos punteros irán a un balotaje definitivo programado para el 21 de junio.

#Elecciones2026 | El candidato Iván Cepeda llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, para ejercer su derecho.



Su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, hace minutos también llegó al colegio San Bartolomé en el centro de Bogotá. La lideresa enfatizó la necesidad de… pic.twitter.com/aHRAqvl3j1 — Minuto60 (@minuto60com) May 31, 2026

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Uribista vota Uribista!



Uribista vota por Uribe y Paloma Valencia a la presidencia @PalomaValenciaL pic.twitter.com/1sQB0AdXX2 — FRANKPORTILLA (@FrankPortillaT) May 31, 2026

A esta hora, en Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerce su derecho al voto en la jornada electoral de este domingo. El aspirante llegó al puesto de votación acompañado de su esposa y sus hijos. #VocesySonidos pic.twitter.com/iRrumm8zvD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 31, 2026