Denuncian presunta compra de votos durante las elecciones; videos generan polémica

La jornada electoral de este domingo 31 de mayo no solo ha estado marcada por la llegada de millones de colombianos a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de la República.

En medio del proceso también han comenzado a circular denuncias en redes sociales sobre posibles irregularidades cerca de algunos puestos de votación.

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Desde las primeras horas del día, usuarios compartieron videos y publicaciones en los que aseguran que se estarían presentando situaciones relacionadas con una presunta compra de votos en distintas regiones del país.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre estos hechos, las grabaciones han generado debate y numerosas reacciones entre los ciudadanos.

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Uno de los casos que más atención ha despertado ocurrió en el municipio de El Banco, Magdalena. A través de redes sociales se difundieron imágenes grabadas por una persona que aseguraba estar documentando una supuesta actividad irregular en las inmediaciones de un puesto electoral.

Según la denuncia realizada en el video, varias personas estarían abordando a ciudadanos cerca del lugar de votación. Sin embargo, es importante señalar que las imágenes por sí solas no permiten verificar de manera independiente que efectivamente se estuviera desarrollando una compra de votos.

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El video que se volvió viral en redes sociales

Las imágenes comenzaron a compartirse rápidamente durante la jornada electoral. En el material audiovisual se observa cómo la persona que graba cuestiona lo que considera un comportamiento sospechoso cerca del puesto de votación.

De acuerdo con quienes difundieron el video, algunas personas estarían intentando convencer a adultos mayores o realizando actividades políticas en las cercanías de las urnas. No obstante, estas afirmaciones forman parte de la denuncia ciudadana y no han sido verificadas oficialmente por las autoridades competentes.

La situación se tornó más tensa cuando varias personas se percataron de que estaban siendo grabadas.

En ese momento se produjo un intercambio verbal que llamó la atención de quienes observaban la escena. Posteriormente, según se aprecia en el video, algunas de las personas señaladas reaccionaron con molestia ante la grabación.

Más de 41 millones de colombianos fueron convocados a las urnas

Mientras estas denuncias circulaban en internet, la jornada electoral continuó desarrollándose en todo el territorio nacional.

Más de 41 millones de ciudadanos fueron habilitados para votar en los 1.083 puestos dispuestos por la Registraduría Nacional para estas elecciones presidenciales.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, informó previamente que todo el material electoral había sido distribuido en los municipios del país y aseguró que no existían novedades que obligaran a trasladar mesas o puestos de votación durante la jornada.

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Las autoridades también desplegaron amplios operativos de seguridad para acompañar el proceso democrático. En Bogotá, por ejemplo, más de 11 mil integrantes de la Policía Nacional fueron asignados a la vigilancia de los puntos electorales.

Adicionalmente, drones y el helicóptero Halcón fueron utilizados para monitorear desde el aire diferentes sectores de la capital.