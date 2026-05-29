Inquietante aviso de angeóloga sobre próxima pandemia 'implantada': "No será como el COVID"

La angeóloga y experta en oráculos, Karen Caro Astral, dejó a todos con la boca abierta al asegurar que el planeta se enfrenta a una nueva emergencia de salud.

Pero ojo, porque no se trata de un virus cualquiera que saltó de un animal a un humano; según ella, estamos ante algo mucho más calculado.

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Durante la charla, Karen fue muy clara al diferenciar este evento de lo que vivimos hace unos años.



"Vamos a tener un virus que va a estar en el planeta... sí, pero no es como el COVID", afirmó textualmente al responder sobre si volveríamos a vivir un encierro.

Lo más impactante de su relato es el origen de esta nueva enfermedad. Para la invitada, no hay duda de que se trata de una herramienta de control o conflicto, calificándola como un virus "impuesto, implantado".

¿Cuándo empezará la nueva pandemia según Karen Caro Astral?

Esta es la pregunta que todos nos hacemos y la respuesta te pondrá los pelos de punta. Según las varas de radiestesia que Karen utiliza para obtener respuestas de sus guías, este evento no es a largo plazo.

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La angeóloga situó este estallido para este mismo año, vinculándolo directamente con un conflicto bélico de gran escala.

"El virus va a ser parte de esta guerra", sentenció en la entrevista, sugiriendo que la salud pública será utilizada como un arma más en el tablero internacional.

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El impacto de esta alerta sanitaria sería tan masivo que afectaría uno de los eventos más esperados por todos: el Mundial de Fútbol.

Karen explicó que la masividad de gente en este torneo sería el escenario para la propagación, lo que llevaría a una decisión drástica.

"Es como si fuera a iniciar pero se cancela", comentó sobre la cita mundialista, dejando claro que la seguridad sanitaria se impondría sobre el deporte.

¿Qué significa que un virus sea "implantado"?

En el lenguaje de las tendencias digitales y las teorías que Karen maneja, un virus implantado es aquel que ha sido diseñado o esparcido con un propósito específico dentro de un marco de guerra.

En El Klub de La Kalle, se mencionó que esta "pandemia" llegaría para cerrar fronteras y cambiar la dinámica global una vez más, pero bajo un contexto de Tercera Guerra Mundial que involucraría a potencias como China, Estados Unidos e Irán.

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Es fundamental aclarar que estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la interpretación de oráculos y mensajes que la angeóloga dice recibir de sus guías.

No son datos científicos ni confirmaciones de autoridades de salud, sino las predicciones que Karen Caro Astral compartió en su espacio editorial.

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Mira la entrevista completa aquí: