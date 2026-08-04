Llevaron cinco gatos a una isla remota y 77 años después descubrieron algo desastroso

Lo que parecía una solución sencilla terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas ambientales registrados en una isla remota.

La historia ocurrió en la Isla Marion, un territorio sudafricano ubicado en el archipiélago del Príncipe Eduardo, donde la introducción de apenas cinco gatos cambió por completo el equilibrio del ecosistema.

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Todo comenzó en 1949, cuando se instaló una estación meteorológica en la isla. Los trabajadores empezaron a enfrentar una fuerte plaga de ratones que dañaba los alimentos y otros suministros.

Para controlar la situación, decidieron llevar cinco gatos domésticos, convencidos de que resolverían el problema de forma natural.

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Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Al no tener depredadores naturales y contar con abundante alimento, los gatos comenzaron a reproducirse rápidamente. Lo que inicialmente parecía una medida efectiva terminó desencadenando un problema ambiental que, más de siete décadas después, sigue teniendo consecuencias.

De cinco gatos a miles de felinos en pocos años

Con el paso del tiempo, la población de gatos creció de manera descontrolada. Para la década de 1970 ya se contaban por miles, y los ratones dejaron de ser su única fuente de alimento.

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Los felinos empezaron a cazar aves marinas propias de la Isla Marion, especialmente especies que anidaban directamente sobre el suelo, como petreles y albatros. Al no estar preparadas para enfrentar este tipo de depredadores, las aves se convirtieron en presas fáciles.

Lo que durante años había sido un refugio natural para millones de aves comenzó a transformarse rápidamente. Varias especies quedaron al borde de desaparecer y el equilibrio ecológico de la isla se vio seriamente afectado.

Después de varios años de trabajo y de implementar diferentes métodos de control, Sudáfrica logró declarar la Isla Marion libre de gatos en 1991.

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La desaparición de los felinos provocó un efecto inesperado: los ratones volvieron a multiplicarse sin control al quedarse sin su principal depredador. En poco tiempo la plaga regresó con más fuerza y empezó a afectar nuevamente el ecosistema.

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Los roedores alteraron la vegetación nativa y comenzaron a atacar directamente a los polluelos de varias aves marinas, agravando una situación que ya era delicada para las especies que habitan la isla.

Mouse-Free Marion: el millonario plan para recuperar la Isla Marion

Actualmente las autoridades ambientales trabajan en un ambicioso proyecto conocido como Mouse-Free Marion, cuyo objetivo es eliminar definitivamente la plaga de ratones.

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La operación requiere una compleja logística. Helicópteros sobrevuelan las cerca de 30.000 hectáreas de la isla para distribuir toneladas de cebo rodenticida especialmente diseñado para controlar la población de roedores.

Se trata de una de las iniciativas de restauración ambiental más grandes emprendidas en este tipo de ecosistemas aislados.