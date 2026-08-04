Así puedes recuperar el control de tus cuentas si hackearon tu correo electrónico

El compromiso de una cuenta de correo electrónico representa uno de los mayores riesgos para la seguridad digital. Esto se debe a que estos suele ser la puerta de acceso a otros servicios, ya que permite verificar la identidad del usuario, recuperar contraseñas e iniciar sesión en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, plataformas bancarias y servicios de streaming.

Por ello, si un ciberdelincuente logra acceder a una cuenta, también puede tomar el control de las cuentas vinculadas, exponiendo información personal, datos sensibles e incluso dinero.

Puedes leer: Así puedes mejorar las fotos de tu celular sin editar; solo debes activar esta función



Ante este tipo de situaciones, los expertos en ciberseguridad recomiendan actuar de inmediato para minimizar el riesgo y recuperar el control de la cuenta.



¿Cómo recuperar el correo electrónico si fue hackeado?

De acuerdo con información publicada en el blog de ESET, el primer paso es intentar acceder al correo desde la página web o la aplicación oficial del proveedor del servicio.

Si todavía es posible ingresar, se debe cambiar la contraseña de inmediato. Los especialistas recomiendan crear una clave robusta, única para esa cuenta y diferente de cualquier otra utilizada anteriormente.

Publicidad

Una vez modificada la contraseña, es fundamental cerrar todas las sesiones activas en otros dispositivos mediante las herramientas de seguridad que ofrecen servicios como Gmail u Outlook. De esta forma se desconecta cualquier equipo desde el que un tercero pueda seguir accediendo a la cuenta.

Imagen de referencia Foto creada con IA

Publicidad

Revisa la configuración de seguridad del correo electrónico

Después de recuperar el acceso, es importante verificar que la configuración de seguridad no haya sido modificada por el atacante.

Entre los cambios más comunes se encuentran la alteración del número telefónico asociado, la dirección de correo de recuperación o las preguntas de seguridad.

Puedes leer: ¿Adiós al PIN? WhatsApp cambiaría una de sus funciones de seguridad más importantes

Asimismo, se recomienda activar o comprobar que continúe activa la autenticación en dos pasos (2FA), una medida que añade una capa extra de protección al exigir un segundo método de verificación para iniciar sesión.

Verifica las cuentas vinculadas

Publicidad

Si fue comprometido, también existe el riesgo de que otras cuentas asociadas hayan sido afectadas.

Por ello, conviene revisar redes sociales, aplicaciones bancarias, billeteras digitales, servicios en la nube y cualquier otra plataforma vinculada al correo para detectar accesos o movimientos inusuales.

Publicidad

También es recomendable inspeccionar la carpeta de Elementos enviados y las reglas de filtrado del correo. En algunos casos, los atacantes crean filtros para ocultar mensajes importantes o utilizan la cuenta para enviar información fraudulenta a los contactos de la víctima.

Descubre las señales de alerta que indican si tu celular esta siendo hackeado o espiado y conoce las recomendaciones de ciberseguridad para proteger tu dispositivo Imagen creada con IA

Finalmente, es importante identificar cómo ocurrió el ataque para evitar que vuelva a repetirse. Los especialistas recomiendan realizar un análisis completo de los dispositivos desde los que se accede habitualmente al correo utilizando un software de seguridad confiable.

Además, es aconsejable mantener actualizado el sistema operativo y eliminar extensiones del navegador o programas desconocidos que puedan estar facilitando el robo de credenciales mediante malware o ataques de phishing.