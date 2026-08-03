Karol G entre lágrimas sorprende con una confesión en pleno concierto: “Ya lo superé”

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, se convirtió en el centro de atención durante su reciente presentación en Washington, Estados Unidos, como parte de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour.

En medio del concierto, la artista antioqueña rompió en llanto frente a miles de asistentes, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y dio lugar a diversas interpretaciones entre sus seguidores.

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El episodio ocurrió luego de que interpretara "Coleccionando heridas". Tras finalizar la canción, Carolina Giraldo no pudo contener las lágrimas y, con la voz entrecortada, agradeció el respaldo que ha recibido del público a lo largo de su carrera.



"Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan", expresó la cantante ante los aplausos de los asistentes.

¿Qué más pasó con Karol G?

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la interpretación de un nuevo sencillo que haría parte de su próximo álbum, "No me arrepiento de sentir tanto", cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 7 de agosto.

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A diferencia de canciones recientes como "Matadora", este tema tiene un tono más melancólico y aborda el desamor y la dificultad para superar una ruptura.

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La letra incluye versos como: "Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya la superé, aunque él sabe que no; si lo ven díganle que sané, que por fin lo olvidé, miéntanle por favor".

Estas frases despertaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios las relacionaron con la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, como una posible indirecta. Sin embargo, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto.

El emotivo momento también coincidió con una etapa en la que la cantante ha sido objeto de críticas en redes sociales. Algunos internautas han cuestionado aspectos de su gira, la propuesta de su próximo álbum e incluso han lanzado acusaciones de presunto plagio tras el anuncio del nuevo disco.

Asimismo, en las últimas semanas han circulado rumores que la relacionan sentimentalmente con otras figuras de la industria, como el cantante Drake. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre esas versiones.