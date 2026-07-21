El gesto que Shakira le habría hecho a Piqué en plena final del Mundial; hay prueba reina

Shakira volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales después de su presentación durante el entretiempo de la gran final del Mundial 2026.

La cantante colombiana fue una de las artistas invitadas al esperado espectáculo y, aunque su actuación generó comentarios por sí sola, hubo un detalle que terminó llevándose buena parte de la atención de los internautas.

Todo ocurrió cuando la artista terminó su presentación y realizó un gesto con sus manos que algunos usuarios relacionaron inmediatamente con Gerard Piqué, su expareja.



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Para muchos, la señal recordó una de las formas que la cantante utilizaba en el pasado para saludar a sus seguidores y que también protagonizó algunos momentos públicos junto al exfutbolista español.

La interpretación no tardó en aparecer en las redes sociales. Algunos internautas aseguraron que el gesto podría tratarse de una nueva indirecta de la colombiana, mientras que otros simplemente lo tomaron como una expresión habitual de la artista.

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El detalle, sin embargo, fue suficiente para que el nombre de Shakira y Piqué volviera a estar entre los temas más comentados relacionados con la final del Mundial.

El gesto de Shakira que desató las teorías en redes sociales

De acuerdo con las publicaciones que comenzaron a circular después del espectáculo, Shakira habría hecho un corazón con sus manos al finalizar su presentación.

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Este gesto fue relacionado por algunos usuarios con momentos anteriores en los que la cantante utilizaba la misma señal durante apariciones públicas. Por esa razón, varios internautas consideraron que podría haber sido una referencia dirigida a su expareja.

La teoría tomó fuerza entre quienes recuerdan que, durante la relación entre ambos, este tipo de gestos aparecía en diferentes momentos. Incluso, uno de esos episodios se volvió viral años atrás debido a la reacción que habría tenido Piqué cuando Shakira utilizó la señal para saludar a sus seguidores desde lejos.

Sin embargo, es importante precisar que no existe una confirmación de que el gesto haya sido dirigido a Gerard Piqué. La interpretación surgió de los usuarios que comentaron las imágenes y relacionaron la señal con episodios del pasado de la pareja.

Aun así, la escena fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a llenarse de comentarios y teorías sobre el supuesto mensaje oculto detrás del gesto.

La Reina de las Indirecta 😍😘💎🐺 pic.twitter.com/zDeffuzIXM — Luis Castañeda (@MENCASTT) July 20, 2026

La reacción de Piqué y su hijo Sasha durante la presentación

Mientras Shakira se encontraba sobre el escenario, otro momento también llamó la atención de los espectadores: la reacción de Gerard Piqué durante la presentación.

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Según las imágenes que circularon en las redes sociales, el exfutbolista se encontraba junto a su hijo Sasha, quien habría disfrutado de la actuación de su madre y reaccionado con entusiasmo mientras la cantante interpretaba sus canciones.

La cámara también captó a Piqué durante el espectáculo. Para algunos internautas, su expresión llamó la atención porque parecía mirar hacia otro lado en algunos momentos, evitando dirigir la mirada hacia el escenario donde se encontraba Shakira.

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Este detalle provocó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios aseguraron que el español parecía incómodo ante la situación, mientras otros simplemente señalaron que las cámaras captaron un instante que rápidamente fue sacado de contexto y convertido en contenido viral.