VIDEO capta curiosa reacción de Piqué al ver a Shakira salir a escena

La final del Mundial 2026, celebrada el 19 de julio entre Argentina y España, dejó mucho más que el triunfo de la selección española en la prórroga.

Si seguiste la transmisión o estuviste pendiente de las redes sociales, sabrás que el gran foco de atención estuvo en las gradas del MetLife Stadium.

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Allí, un video captó la curiosa reacción de Gerard Piqué al ver a su ex pareja, Shakira, salir a escena para el show de medio tiempo.



Aunque muchos especulaban que el catalán evitaría el estadio para no cruzarse con la madre de sus hijos, lo cierto es que decidió asistir acompañado de Milan y Sasha. Sin embargo, su actitud no pasó desapercibida para los curiosos que no dudaron en grabarlo.

Mientras figuras históricas del fútbol como Iker Casillas o Carles Puyol se encontraban en palcos de honor, Piqué prefirió un perfil más bajo, ubicándose en una zona diferente y alejado de sus antiguos compañeros.

¿Qué hizo Piqué mientras Shakira cantaba en la final del Mundial 2026?

Cuando la música de la barranquillera empezó a retumbar en los altavoces del estadio, la actitud de Piqué fue de total silencio e inmovilidad.

En los videos que se han vuelto virales en plataformas digitales, puedes observar al empresario catalán sentado en el centro de la tribuna con una postura muy reservada.

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Las imágenes muestran que, mientras Shakira interpretaba su éxito 'Dai Dai' junto a Burna Boy y los Ghetto Kids, Piqué optó por mirar fijamente hacia el campo de juego o incluso girar la cara hacia otro punto del estadio. Este comportamiento ha generado un intenso debate en internet.

Por un lado, muchos internautas aseguran que el exfutbolista prefirió voltear a mirar a otro lado para evitar el momento; por otro lado, hay quienes defienden que simplemente tomó la situación con madurez, observando el espectáculo sin mayores movimientos, como si se tratara de cualquier otro artista invitado al evento.

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¿Cómo reaccionó Sasha al show de Shakira frente a su padre?

Lo que hizo que el video fuera aún más comentado fue el enorme contraste entre la actitud de Piqué y la de su hijo menor, Sasha. A escasos centímetros de su padre, el pequeño vivió la presentación de su madre con una energía desbordante.

En el clip se ve a Sasha levantando los brazos, sonriendo y cantando con entusiasmo los fragmentos de la canción oficial del torneo.

Mientras el niño demostraba su alegría y emoción, Piqué permanecía inmóvil a su lado y al de su hermano Milan.

Esta espontaneidad del menor fue calificada por los seguidores de la cantante como uno de los momentos más memorables de la jornada mundialista, destacando la felicidad de Sasha a pesar de la atmósfera de reserva que mantenía su padre.

A pesar de sus intentos por mantener la discreción y evadir a la prensa, los asistentes al evento lograron documentar cada segundo de este encuentro improbable.

La presencia de Piqué en el MetLife Stadium confirmó que, a pesar de las tensiones pasadas, no quiso perderse la cita donde su selección buscaba la gloria, aunque eso significara ser testigo directo del show de la mujer de la que se separó hace años.