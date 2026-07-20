VIDEO: Piqué con sus hijos viendo a Shakira y el triunfo de España; ¿Y Clara Chía?

La final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio entre Argentina y España, no solo fue noticia por el triunfo de la selección española en la prórroga.

Uno de los momentos más comentados ocurrió fuera del terreno de juego, específicamente en las gradas del MetLife Stadium, donde las cámaras de los curiosos captaron un encuentro que muchos creían improbable: Gerard Piqué asistiendo al show de medio tiempo de Shakira.

Si te preguntabas si el exdefensor del Barcelona estaría presente en la cita donde su selección buscaba la gloria, la respuesta es sí, pero no de la forma en que todos esperaban.



Mientras figuras como Iker Casillas, Xavi Hernández y Carles Puyol se dejaron ver en los palcos de honor, Piqué optó por un perfil más bajo.



El empresario catalán se ubicó en una zona diferente del estadio, alejado de sus antiguos compañeros, lo que inicialmente alimentó los rumores de que no había asistido para evitar la presentación de la madre de sus hijos.

¿Qué hizo Piqué mientras Shakira cantaba en la final del Mundial 2026?

A pesar de los intentos por evadir a la prensa, la verdad salió a la luz gracias a diversos clips compartidos por asistentes al evento.

Piqué llegó al estadio acompañado por Milan y Sasha, quienes no habían sido vistos en los días previos a la gran final. En las imágenes, se observa al exfutbolista sentado en el centro de la tribuna, manteniendo una actitud reservada.

Mientras Shakira hacía vibrar al estadio con su éxito 'Dai Dai' junto a Burna Boy y los Ghetto Kids, la actitud de Piqué fue de total silencio.

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En los videos virales, se le puede ver mirando fijamente hacia el campo de juego o girando la cara hacia otro punto mientras la música de la barranquillera retumbaba en los altavoces del estadio.

Esta posición contrastó notablemente con la energía que se vivía a su alrededor, especialmente la de su hijo menor.

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¿Cómo fue el video viral de Sasha cantando 'Dai Dai' junto a su padre?

El verdadero protagonista de las redes sociales fue Sasha, el hijo menor de la expareja. Un video grabado durante los actos protocolarios y la ceremonia previa se volvió tendencia rápidamente al mostrar al pequeño disfrutando al máximo del trabajo de su madre.

En el clip, se ve a Sasha levantando los brazos, sonriendo y cantando con entusiasmo el fragmento de 'Dai Dai', la canción oficial del torneo.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue que el niño realizaba esta demostración de alegría estando a escasos centímetros de su padre, quien permanecía inmóvil al lado de él y de su hermano Milan.

Los seguidores de la cantante destacaron la espontaneidad del momento y la emoción con la que el menor vivió la presentación, calificando la escena como uno de los momentos más memorables de la jornada mundialista.

Este encuentro marcó una de las pocas veces en que Piqué y Shakira han coincidido en un mismo espacio público desde su mediática separación en 2022.

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