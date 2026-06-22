El emotivo gesto de Shakira con sus hijos durante el partido de Argentina vs Austria

El Mundial dejó uno de los momentos más comentados fuera del terreno de juego. Shakira se convirtió en el centro de atención durante el encuentro entre las selecciones de Argentina y Austria, debido a un gesto que tuvo con sus hijos, Milan y Sasha, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El partido, terminó con una victoria de la "Albiceleste" por 2-0, donde Lionel Messi anotó un doblete que lo consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando los 18 tantos y superando el récord previo de Miroslav Klose.

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Shakira, quien mantiene un vínculo cordial con Messi y su esposa Antonela Roccuzzo desde su etapa en Barcelona, estuvo presente en uno de los palcos para presenciar este logro del astro argentino.



¿Cuál fue el gesto viral de Shakira con sus hijos?

En un momento del encuentro, la atención de las cámaras y del público se centró en la familia de la cantante barranquillera. La transmisión oficial mostró cómo Milan, el hijo mayor de 13 años, abrazó tiernamente a su madre y le dio un beso en la mejilla.

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Además, Milan sorprendió a todos con un cambio de look radical, luciendo un corte rapado de estilo urbano y mostrando un notable crecimiento físico, pues ya supera en estatura a la artista.

Por su parte, el pequeño Sasha aportó la nota divertida de la jornada. Luciendo unas llamativas gafas de montura lila a juego con el estilo de su madre, el menor fue captado bailando al ritmo de la música del estadio.

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La presencia de la intérprete generó un estruendo de aplausos y vítores cada vez que su imagen aparecía en las pantallas gigantes del recinto. En un gesto de cercanía, la cantante retiró sus gafas oscuras para saludar a la multitud que coreaba su nombre.

Recientemente comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible romance con el actor Manuel García-Rulfo tras ser vistos en Los Ángeles, pese a esto, la artista reiteró en entrevistas internacionales que su prioridad absoluta son sus hijos y sus compromisos musicales, asegurando que no contempla una relación formal en este momento. Si deseas ver el video haz click acá.

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