¿Era Shakira? Shakibecca rompe silencio tras rumores de suplantación en el Estadio Azteca

La ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, realizada en el histórico Estadio Azteca de México, estaba destinada a ser el gran regreso de Shakira, la indiscutible "reina de los mundiales".

Sin embargo, lo que debió ser una fiesta absoluta por la interpretación del tema oficial 'Dai Dai' junto al nigeriano Burna Boy, terminó convirtiéndose en un debate viral que puso en duda la identidad de la estrella sobre el escenario.

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¿Eras de los que miraba la pantalla con sospecha? No estabas solo. En cuestión de minutos, plataformas como TikTok, Instagram y X se llenaron de comparaciones minuciosas.



La pregunta era una sola: ¿era realmente Shakira o se trataba de Shakibecca, su famosa imitadora venezolana?

¿Por qué sospechan que Shakira no era la que estaba en la inauguración del Mundial 2026?

Si te fijaste bien en la transmisión, notarás que gran parte de la duda colectiva nació de detalles estéticos y comportamientos que a los fans les parecieron "extraños".

El argumento principal de los internautas fue el uso de gafas oscuras durante casi toda la presentación. Para muchos, este accesorio no era una elección de moda, sino una táctica para ocultar los rasgos faciales de una suplantadora.

En redes sociales, frases como “Esa no es Shakira” o “no se parece en nada” se volvieron tendencia rápidamente.

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A esto se sumó un dato que encendió más las alarmas: recientemente, Rebeca Maiellano, conocida artísticamente como Shakibecca, había anunciado presentaciones propias interpretando precisamente el tema 'Dai Dai'.

Esta coincidencia hizo que los seguidores de la barranquillera tejieran teorías sobre una posible "suplencia" en el evento oficial.

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¿Qué dijo Shakibecca sobre su supuesta participación en el Estadio Azteca?

Ante el ruido ensordecedor que generaron estas especulaciones, la propia Shakibecca decidió salir a dar la cara y aclarar la situación a través de sus historias de Instagram.

Con un mensaje directo y sin rodeos, la imitadora venezolana desmintió cualquier vínculo laboral con la ceremonia oficial.

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen”, publicó la creadora de contenido para frenar los ataques y las confusiones.

Pero no se quedó solo en palabras. Para respaldar su versión, compartió videos grabados desde el Paseo de la Reforma, en la capital mexicana, donde se le ve celebrando el evento como una fanática más.

En las imágenes, incluso se le observa realizando la coreografía de 'Dai Dai' en plena calle, dejando claro que su presencia en México era estrictamente para disfrutar del show de su ídolo.

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Por su parte, la verdadera Shakira prefirió no alimentar la polémica de la "doble" de forma directa. En lugar de eso, utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de paz y alegría por el inicio del torneo.

Sin embargo, para los más escépticos, la cantante subió fotos clave del backstage donde se le ve posando junto a otros artistas que participaron en la gala, como J Balvin, Danny Ocean y Burna Boy.

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Finalmente, diversos registros audiovisuales que surgieron después de la inauguración, incluyendo tomas sin gafas y videos detrás de cámaras, terminaron de confirmar que la mujer que hizo vibrar al Estadio Azteca era, efectivamente, la barranquillera.