Inquietante predicción de angeóloga sobre una próxima pandemia: “energías densas”

En una reciente intervención en los micrófonos de El Klub de La Kalle, la angeóloga María Claudia Forero compartió una serie de visiones y advertencias sobre el futuro, entre ellas la posibilidad de una nueva crisis sanitaria.

Según lo expresado por la invitada, existe una preocupación relacionada con una “enfermedad respiratoria” que podría manifestarse próximamente y provocar nuevamente escenarios de “hospitales colapsados”.

Al ser consultada sobre las causas de esta posible emergencia, Forero vinculó la situación con el estado energético y social de la humanidad. Afirmó que “las energías están muy densas” y señaló que sentimientos como “el odio, la venganza, la altivez, el orgullo” y la “desunión” estarían agravando el panorama.



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En sus palabras, el planeta atraviesa un momento crítico: “La tierra sufre, la tierra llora, la Pachamama está enferma... estamos enfermos”.

La entrevistada también mencionó un componente espiritual al explicar lo que, desde su perspectiva, estaría detrás de estas tensiones. En ese sentido, aseguró que “el enemigo está suelto”.

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Al profundizar en este concepto, aclaró que no se refería a una persona en particular, sino a un “espíritu que está comandando muchos” y a entidades que denominó “vigilantes que están en la atmósfera”, a las que atribuyó una influencia sobre el comportamiento y el estado emocional de las personas.

Según María Claudia Forero, esta situación se refleja en una pérdida generalizada del amor, la tolerancia y el respeto entre los individuos. “Lo que está pasando es completamente delicado”, advirtió.

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¿Qué más dijo María Claudia Forero sobre esta situación?

La falta de tolerancia fue otro de los puntos centrales de su intervención. Forero relató que, a través de sus prácticas de ayuno y meditación, percibe un profundo “desamor” en la sociedad actual.

Para explicar cómo, desde su perspectiva, los conflictos cotidianos pueden escalar, afirmó: “Si tú me dices algo y yo no tengo tolerancia, te contesto con tres piedras en la mano... Entonces ya te meto un cuchillazo, entonces ya te mato”.

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Ante este panorama, hizo un llamado a evitar las confrontaciones y a alejarse de situaciones que puedan representar un riesgo. “Amarnos y respetarnos... no estamos obligados a pensar como otro... pero sí respeta, sí tolera”

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¿Cómo recibe María Claudia Forero sus predicciones?

Sobre el origen de sus predicciones, Forero describió sus experiencias como momentos “fugaces” que ocurren principalmente durante espacios de silencio, meditación o mientras reza el rosario. “Es como si yo viera una película. Es como si soñara”, explicó.

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La angeóloga aseguró que no puede controlar cuándo ni cómo recibe estas imágenes o palabras y que posteriormente debe interpretar lo que, según su testimonio, percibe durante esos momentos.

Como ejemplo, mencionó haber escuchado repetidamente la palabra “Metropolitano” en relación con Perú, una señal que interpretó como un llamado para que esa región se mantenga alerta.

Finalmente, Forero enfatizó que, desde su perspectiva espiritual, estos acontecimientos no necesariamente serían inevitables si se produce un cambio en el comportamiento colectivo. “Las cosas se pueden evitar desde el amor y desde la oración”, sostuvo.

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