Jhonny Rivera muestra cómo quedó por terremoto la iglesia donde se casó: “No lo puedo creer”

El cantante de música popular Jhonny Rivera y su esposa, Jenny López, mostraron a través de sus redes sociales los estragos causados por el reciente fenómeno natural en el departamento de Risaralda.

La pareja visitó la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, Risaralda, un lugar de especial relevancia para ambos, ya que allí contrajeron matrimonio el pasado 22 de febrero de 2026.

Al llegar al sitio, los artistas constataron que la edificación sufrió importantes daños estructurales. Según los videos compartidos, una parte del techo del templo se desprendió y uno de los muros colapsó, cayendo directamente sobre un vehículo que se encontraba estacionado en las proximidades.



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Jhonny Rivera expresó su asombro durante el recorrido por el lugar: “Vean pues la iglesia donde me casé; quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer. En esta iglesia fue en la que nos casamos”.

Cabe recordar que el matrimonio de la pareja, celebrado meses atrás, contó con más de 300 invitados. Además de las afectaciones en el templo, el cantante reportó daños materiales en su propia vivienda en Pereira.

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El intérprete mostró a sus seguidores espejos rotos, objetos caídos y estatuas decorativas destruidas por la fuerza del movimiento telúrico. En el ámbito familiar, relató que también vivieron momentos de alta tensión, su madre sufrió un ataque de pánico y una persona allegada recibió un golpe en la cabeza.

No obstante, el artista confirmó que ninguno de sus seres queridos sufrió consecuencias graves para su salud.

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¿Cómo fue el terremoto del lunes 10 de agosto?

Estos hechos se enmarcan en el fuerte movimiento telúrico que sorprendió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto. El evento sísmico ocurrió a las 7:34 a. m. y registró una magnitud de 7,4.

Según los informes técnicos, el epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Debido a su magnitud y profundidad, el terremoto se sintió con gran intensidad en diferentes ciudades del país, entre ellas Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.

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En Pereira, además de los daños reportados en la vivienda de Rivera, también se registraron otras afectaciones en la infraestructura de la ciudad.

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Ante la emergencia, Jhonny Rivera ha utilizado sus plataformas digitales como canal de comunicación. El cantante comparte constantemente información sobre los puntos de acopio habilitados en Risaralda y Pereira, así como las necesidades de alimentos y productos básicos para atender a los damnificados.

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En otros sectores del país, como Cali, también se han reportado situaciones críticas tras el colapso de estructuras residenciales a causa del sismo.