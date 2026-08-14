Bogotá lanza 10 mil becas de inglés GRATIS con empleo asegurado; LINK de inscripción

El inglés se ha consolidado como la lengua universal, siendo una herramienta indispensable para acceder a mejores salarios, educación en el exterior y facilidades de comunicación al viajar.

Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha lanzado oficialmente la tercera convocatoria del programa 'Yes, Bogotá'.

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Esta iniciativa no camina sola; cuenta con el respaldo de los Fondos de Desarrollo Local y la experiencia académica del Centro Colombo Americano.



¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las becas de inglés gratis en Bogotá?

Para formar parte de los 10.000 beneficiarios de esta campaña educativa, debes cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por el Distrito. En primer lugar, es indispensable que seas mayor de edad y que residas actualmente en la ciudad de Bogotá.

A diferencia de otros cursos introductorios, esta convocatoria busca personas que ya tengan una base en el idioma. Por lo tanto, es necesario que cuentes con un nivel mínimo de inglés A2.

El propósito del programa es ayudarte a avanzar hacia el grado B1, que corresponde a un rango intermedio, permitiéndote desenvolverte con mayor fluidez en entornos profesionales.

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Un dato importante que debes saber es que, de los 10.000 cupos disponibles, hay 2.431 cupos dirigidos específicamente a habitantes de las localidades de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá.

Si vives en alguna de estas zonas, tienes una oportunidad de oro para aprovechar esta formación focalizada.

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¿Cómo realizar la inscripción a la convocatoria 'Yes, Bogotá' paso a paso?

Si cumples con los requisitos, el proceso de registro es totalmente digital y sencillo. Solo debes seguir estos pasos para asegurar tu postulación:

Ingresa al sitio oficial: Dirígete a la página web habilitada para el convenio. Busca el botón de registro: Una vez dentro del portal, localiza y pulsa el botón que dice 'Inscríbete'. Completa el formulario: Diligencia cuidadosamente todos tus datos personales. Asegúrate de que la información sea verídica para que el sistema pueda procesar tu solicitud sin inconvenientes. Sigue las instrucciones: Continúa con los pasos que te indique la pantalla hasta que recibas la confirmación de que tu inscripción ha finalizado con éxito.

Recuerda que el programa tiene una duración total de 160 horas, las cuales se reparten entre actividades sincrónicas (clases en vivo) y asincrónicas (trabajo autónomo).

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Lo mejor de todo es que el formato es 100% virtual, así que solo necesitas una conexión estable a internet para tomar las sesiones desde cualquier lugar.

Lo que hace diferente a 'Yes, Bogotá' de otros cursos convencionales es su enfoque en la empleabilidad. El programa no solo te enseña gramática; te brinda herramientas para escenarios laborales reales.

Actualmente, la iniciativa cuenta con la alianza de 14 empresas que ofrecen 600 vacantes de empleo para quienes completen su formación.

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Los puestos de trabajo disponibles están concentrados en áreas de alto crecimiento como el sector BPO (Business Process Outsourcing), la gastronomía, el turismo, la tecnología y las industrias audiovisuales.

