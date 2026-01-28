ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

El panorama educativo para los profesionales colombianos se expande significativamente este 2026. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha presentado oficialmente su portafolio actualizado de becas, diseñado para aquellos que buscan fortalecer sus competencias en áreas estratégicas como tecnología, educación, artes y negocios con un sello internacional.

Esta nueva oferta no solo prioriza la excelencia académica, sino que también ofrece modalidades flexibles que se adaptan a las necesidades del mundo actual, combinando la presencialidad con la formación virtual.

Becas en España con ICETEX

Uno de los pilares de esta convocatoria es el convenio con instituciones de alto nivel en España. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) lidera la oferta con becas que cubren el 60 %, 80 % e incluso el 100 % del valor de la matrícula para maestrías virtuales.



Los programas disponibles abarcan desde un MBA hasta especializaciones en Tecnología Educativa y Didáctica de las Matemáticas, permitiendo que el talento nacional obtenga títulos oficiales europeos sin salir de casa. El plazo para postularse a estos beneficios vence el 30 de enero de 2026.



Por otro lado, la Universidad Antonio de Nebrija ha habilitado 150 cupos con una cobertura del 50 % para diversas áreas del conocimiento.

Esta convocatoria, que cierra el 2 de febrero de 2026, busca atraer a profesionales interesados en Marketing Digital, Neuropsicología, Derecho Internacional Humanitario y Gestión de Crisis, entre otros campos.

Un dato relevante es que el proceso de selección valorará en un 50 % la experiencia profesional del aspirante, un 40 % su promedio académico y un 10 % su procedencia regional.

Requisitos para postularte a becas en el ICETEX

Aunque cada programa tiene sus particularidades, el ICETEX ha establecido criterios base para garantizar la transparencia y la calidad de los becarios:

Para la mayoría de las maestrías en España, los candidatos deben tener entre 21 y 65 años . En el caso de Francia, el límite es de 35 años.

. En el caso de Francia, el límite es de 35 años. Se exige un promedio mínimo de notas entre 3,7 y 4,2 sobre 5,0, dependiendo del porcentaje de la beca solicitado.

Es indispensable acreditar entre 12 y 24 meses de experiencia profesional posterior a la obtención del título de pregrado.

Los aspirantes no deben presentar mora en sus obligaciones crediticias con el ICETEX o sus fondos administrados.

o sus fondos administrados. Antes de aplicar a la beca, el estudiante debe contar con la carta de admisión definitiva por parte de la universidad de destino.

Documentos para postularte a becas con el ICETEX

El proceso es 100 % digital y no requiere intermediarios. Lo primero que debe hacer el interesado es gestionar su admisión directa con la universidad elegida.

Una vez obtenida la carta de aceptación, debe reunir sus documentos (título, certificado de notas sin decimales aproximados, cédula y certificados laborales) en formato PDF.

Para sumar puntos en la preselección, se recomienda adjuntar el certificado de SISBEN IV o facturas de servicios públicos que acrediten su situación socioeconómica.

Finalmente, el registro se realiza a través del portal oficial de internacionalización del ICETEX, donde se cargarán todos los soportes antes de la hora de cierre estipulada para cada convocatoria.

Becas para estudiar en Francia con ICETEX

Para quienes sueñan con una experiencia inmersiva, el Programa de Asistentes de Español en Francia ofrece una oportunidad única. Los seleccionados podrán enseñar su lengua materna durante siete meses, recibiendo una remuneración mensual que varía entre los 780 € y 1.500 € netos, dependiendo de la región de acogida.

Esta convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero de 2026 y requiere un nivel B1 de francés certificado. Finalmente, el Gobierno de Japón, a través del programa MEXT, se suma con becas totales para investigación docente y estudios de cultura japonesa, con fecha límite el 2 de febrero.

Recuerda que solo se permite la postulación a una convocatoria a la vez, por lo que elegir el programa que mejor se alinee con tu perfil es crucial para el éxito del trámite.

