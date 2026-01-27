Cesantías 2026: cómo pedirlas y cuánto se demoran en salir en Colfondos FNA y más

En Colombia, las cesantías constituyen un ahorro obligatorio que los trabajadores pueden retirar en condiciones específicas como terminación de contrato, compra de vivienda o financiación de estudios superiores.

La rapidez en que estos recursos llegan al afiliado depende del fondo donde están depositados y de si la solicitud se hace con toda la documentación completa.

Puedes leer: ¿Cómo saber si eres jurado de votación en 2026? Link para consultar si te corresponde



Para solicitar el retiro de cesantías, el trabajador debe presentar una carta del empleador que autorice el desembolso y especifique el motivo.

En casos de compra o mejora de vivienda, se exige el contrato o promesa de compraventa; para estudios, la orden de matrícula o certificación de la institución educativa. Cada fondo puede pedir documentos adicionales para validar la información.

En ese contexto, los tiempos de desembolso varían según la entidad que administra los recursos. Entidades privados como Colfondos y entidades públicas como el Fondo Nacional del Ahorro manejan plazos y procesos distintos que los afiliados deben conocer antes de hacer la solicitud.

¿Cuántos días demora el desembolso de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) implementó mecanismos para agilizar los retiros parciales de cesantías cuando se cumplen los requisitos documentales. En muchos casos, si la documentación está completa y la solicitud se realiza correctamente, el desembolso puede efectuarse en un plazo de hasta 24 horas.

Publicidad

Este proceso rápido aplica principalmente para casos como compra de vivienda, mejoras locativas, pago de matrículas educativas o abonos a créditos hipotecarios o educativos administrados por el mismo FNA.

Adicionalmente, en la etapa de acreditación de cesantías, es decir, cuando el empleador ya consignó el dinero al fondo, el FNA indica que este aporte se refleja en la cuenta individual del trabajador entre 1 y 5 días hábiles una vez recibido y registrado.

Publicidad

Lee también: Empleados con contrato de prestación de servicios deberán pagar más en estos dos servicios



¿En cuántos días Colfondos paga las cesantías tras la solicitud?

Por su parte, Colfondos ofrece un proceso de retiro de cesantías totalmente en línea a través de su portal transaccional. El afiliado puede ingresar con su usuario y contraseña, seleccionar el tipo de retiro, indicar el valor y elegir cómo desea recibir los recursos (cuenta bancaria, cheque, efectivo o billetera digital).

Según la información disponible en las preguntas frecuentes de la administradora, el tiempo estimado para completar el proceso de retiro generalmente se ubica entre 5 y 8 días hábiles una vez que se ha radicado con toda la documentación requerida y se ha validado la información.

Este plazo puede variar si alguno de los documentos está incompleto, si hay inconsistencia en los datos o si se requiere una revisión adicional por parte del fondo antes de proceder al pago.

Razones que influyen en la rapidez del desembolso de las cesantías

Aunque los plazos mencionados son referencias generales, debes considerar que:

