Así se calculan las cesantías en 2026: fechas clave y el dinero que deben pagarte

El arranque de 2026 trae una fecha clave para millones de trabajadores en Colombia: el pago de los intereses sobre las cesantías. Aunque muchas personas confunden este dinero con la consignación al fondo, se trata de dos obligaciones distintas que el empleador debe cumplir en plazos específicos y bajo reglas claras.

Durante 2026, el pago de los intereses de cesantías correspondientes al año laboral 2025 debe hacerse a más tardar el 31 de enero. Este valor no se consigna en un fondo, sino que se entrega directamente al trabajador. Es un pago obligatorio y su incumplimiento genera sanciones inmediatas para el empleador.

Las cesantías, por su parte, corresponden a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si no se completó el año. Ese dinero debe consignarse en el fondo elegido por el empleado —como Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro— antes del 14 de febrero de 2026.

Además del ahorro, la ley establece que el empleador debe pagar intereses equivalentes al 12 % anual sobre el valor total de las cesantías generadas al 31 de diciembre. Si el trabajador no estuvo vinculado todo el año, el cálculo se hace de forma proporcional a los días laborados.

Tradicionalmente, estos intereses se pagaban en un solo desembolso anual en enero. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la reforma laboral, desde 2025 existe la posibilidad de que trabajador y empleador acuerden una modalidad diferente, como pagos fraccionados durante el año. Aun así, si no hay acuerdo formal, rige el esquema tradicional y el pago debe realizarse completo antes del 31 de enero.

No cumplir con estas fechas expone al empleador a multas y procesos administrativos, ya que se trata de una prestación social vigilada por las autoridades laborales.

Ejemplo práctico de intereses de cesantías en 2026

Para entender mejor cómo funciona el cálculo, supongamos un trabajador que generó $2.000.000 en cesantías durante todo 2025. Al aplicar la tasa legal del 12 %, los intereses corresponden a $240.000, valor que debe ser pagado directamente al trabajador antes del 31 de enero de 2026.

En otro caso, si un empleado trabajó solo parte del año, el cálculo se ajusta a los días laborados. Por ejemplo, una persona que devengó el salario mínimo de 2025 ($1.423.500) y trabajó 300 días, recibiría intereses proporcionales, los cuales deben calcularse con la fórmula establecida por la ley.

La diferencia entre cesantías e intereses es clave: las cesantías son un ahorro que queda retenido en un fondo, mientras que los intereses son un pago adicional que entra directamente al bolsillo del trabajador.

Cómo calcular cuánto deben pagarte de cesantías e intereses en 2026

Para saber exactamente cuánto dinero debe entregarte tu empleador en 2026, la ley define fórmulas claras y fáciles de aplicar. La primera corresponde al cálculo de las cesantías y la segunda al de los intereses.



El valor de las cesantías se calcula así:

Salario mensual × días trabajados ÷ 360.

Este resultado es el monto que debe consignarse en el fondo de cesantías antes del 14 de febrero de 2026.



En el caso de los intereses sobre cesantías, la fórmula legal es:

Cesantías acumuladas × días trabajados × 0,12 ÷ 360.

Este dinero debe ser pagado directamente al trabajador, sin pasar por ningún fondo, y antes del 31 de enero.

Un ejemplo concreto para 2026: si un trabajador devengó el salario mínimo de 2025 y estuvo vinculado durante 300 días, el cálculo sería:

$1.423.500 × 300 × 0,12 ÷ 360 = $142.350.

Ese valor debe entregarse oportunamente; cualquier retraso puede generar sanciones.