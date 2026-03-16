Mujer se despide por WhatsApp y prende fuego a su casa con ella adentro: "Adiós a todos"

Momentos de pánico y confusión se vivieron la noche del domingo en el barrio San Jorge, en Yumbo, luego de que un incendio de gran magnitud consumiera una vivienda y dejara como saldo el fallecimiento de una mujer identificada como Pilar González.

La emergencia también alcanzó a otras casas del sector, obligando a los vecinos a salir rápidamente mientras las llamas avanzaban.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se originó dentro de la vivienda donde residía la mujer. Antes del hecho, habría circulado un video en su estado de WhatsApp en el que se despedía y mostraba cómo prendía fuego a algunos objetos del hogar. Este material, que comenzó a difundirse entre conocidos y habitantes del sector, está siendo analizado como parte del proceso para establecer lo ocurrido.



El incendio se propagó con rapidez debido a los materiales inflamables presentes en la casa. En pocos minutos, el humo y el calor se extendieron a inmuebles contiguos, generando escenas de angustia entre familias que intentaban salvar pertenencias o simplemente ponerse a salvo. Vecinos relataron que escucharon gritos y vieron cómo las llamas iluminaban gran parte de la cuadra.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo llegaron al lugar para controlar la situación. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el incendio, evitando que el fuego continuara avanzando por el barrio. Sin embargo, la vivienda donde comenzó todo quedó completamente destruida.

Pilar González murió en incendio en Yumbo

El cuerpo de la mujer fue encontrado calcinado

Durante la inspección posterior, los socorristas encontraron en el interior el cuerpo sin vida de la mujer. Además, se confirmó que dos casas cercanas resultaron afectadas: una con daños cercanos al 70 % de su estructura y otra con deterioros aproximados del 20 %, principalmente en el techo y áreas externas.

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El capitán Alberto Valencia, comandante de los bomberos, explicó que la magnitud del incendio obligó a desplegar varios equipos para evitar un daño mayor. También señaló que las autoridades revisan diferentes elementos para determinar con precisión cómo se inició la conflagración.

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Antes de la tragedia la mujer había compartido lo que parece ser su mensaje de despedida mostrandose afectada en la situación:

"Hola para todos, muchas gracias por todo. Adiós, me voy de esta granp## casa, no quiero vivir un minuto más, Adiós para todos, yo misma incendié mi casa. No quiero saber de nada, no valgo nada para nadie", se escucha en el video que rápidamente se hizo viral.