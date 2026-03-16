Médica Julie Nataly fallece en Barú tras emergencia en lancha; iba a un congreso

La tarde del domingo 15 de marzo terminó en tragedia en la zona insular de Barú, donde la médica ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero perdió la vida tras una emergencia relacionada con una embarcación mientras disfrutaba del mar junto a otras personas.

La profesional había viajado a Cartagena para participar en un congreso médico y, como muchos asistentes, aprovechó el fin de semana para visitar las playas cercanas.

Puedes leer: Giro en caso de Tatiana Hernández en Cartagena, ¿por qué volvieron a buscarla en el mar?



De acuerdo con versiones preliminares, el hecho ocurrió en el sector de Playa Agua Azul. Allí, la especialista sufrió lesiones de consideración que obligaron a sus acompañantes a trasladarla de inmediato a un centro asistencial.

Fue llevada al Hospital de Bocagrande, donde el personal médico intentó estabilizarla, pero falleció poco después de su ingreso.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, especialmente en Facebook, donde colegas, pacientes y conocidos comenzaron a compartir mensajes de despedida y fotografías de la médica. Muchos la recordaron como una profesional dedicada, cercana a las mujeres y comprometida con la atención materna.

Publicidad

Bohórquez Romero formaba parte del equipo del Hospital Departamental María Inmaculada, institución que también se pronunció públicamente para lamentar su fallecimiento. En su comunicado, destacaron su vocación, su trato humano y el impacto que tuvo en la salud de numerosas familias del departamento.

Julie Nataly Bohórquez, ginecóloga del Caquetá

La Gobernación del Caquetá también emitió un mensaje oficial expresando condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de la ginecóloga. En el pronunciamiento se resaltó su trayectoria al servicio de la salud pública y su aporte al bienestar de las familias caqueteñas.

Publicidad

Puedes leer: Shakira tendría un romance con actor de exitosa serie de Netflix

Allegados indicaron que la médica había viajado a Cartagena con entusiasmo por participar en el evento académico, que reunía a especialistas de distintas regiones del país. Tras las actividades del congreso, decidió visitar Barú junto a colegas para disfrutar de una jornada de descanso, sin imaginar que horas después se desencadenaría la emergencia.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente ocurrió en cuestión de segundos. Según las primeras versiones, la mujer se encontraba dentro del agua cuando, en medio del constante tránsito de lanchas por la zona, cayó o quedó muy cerca de una embarcación en movimiento, lo que provocó que fuera impactada de manera violenta por esta, generando la emergencia que posteriormente derivó en su traslado a un centro médico.