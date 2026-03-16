Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ADIÓS A PRODUCTOR DE LECHE
FALLECE JULIE NATALY
NEQUI DEJA DE FUNCIONAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Médica Julie Nataly fallece en Barú tras emergencia en lancha; iba a un congreso

Médica Julie Nataly fallece en Barú tras emergencia en lancha; iba a un congreso

La ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero, quien viajaba a Cartagena por un congreso, falleció tras una emergencia marítima en Barú. Colegas y entidades del Caquetá expresaron su pesar.

Julie Nataly Bohórquez, ginecóloga del Caquetá
Julie Nataly Bohórquez, ginecóloga del Caquetá
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

La tarde del domingo 15 de marzo terminó en tragedia en la zona insular de Barú, donde la médica ginecobstetra Julie Nataly Bohórquez Romero perdió la vida tras una emergencia relacionada con una embarcación mientras disfrutaba del mar junto a otras personas.

La profesional había viajado a Cartagena para participar en un congreso médico y, como muchos asistentes, aprovechó el fin de semana para visitar las playas cercanas.

Puedes leer: Giro en caso de Tatiana Hernández en Cartagena, ¿por qué volvieron a buscarla en el mar?

Te puede interesar

  1. Identifican a sospechoso en el caso de los abuelos en Suba
    Identifican primer sospechoso en muerte de pareja de abuelitos en Suba; hay cercanía
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Noticias Caracol y redes sociales
    Judiciales

    Identifican primer sospechoso en muerte de pareja de abuelitos en Suba; hay cercanía

  2. Jessi Uribe habla del posible embarazo de Paola Jara
    Jessi Uribe reacciona a comentarios de segundo embarazo de Paola Jara: ¿lo confirma?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Jessi Uribe reacciona a comentarios de segundo embarazo de Paola Jara: ¿lo confirma?

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho ocurrió en el sector de Playa Agua Azul. Allí, la especialista sufrió lesiones de consideración que obligaron a sus acompañantes a trasladarla de inmediato a un centro asistencial.

Fue llevada al Hospital de Bocagrande, donde el personal médico intentó estabilizarla, pero falleció poco después de su ingreso.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, especialmente en Facebook, donde colegas, pacientes y conocidos comenzaron a compartir mensajes de despedida y fotografías de la médica. Muchos la recordaron como una profesional dedicada, cercana a las mujeres y comprometida con la atención materna.

Publicidad

Bohórquez Romero formaba parte del equipo del Hospital Departamental María Inmaculada, institución que también se pronunció públicamente para lamentar su fallecimiento. En su comunicado, destacaron su vocación, su trato humano y el impacto que tuvo en la salud de numerosas familias del departamento.

Julie Nataly Bohórquez, ginecóloga del Caquetá
Julie Nataly Bohórquez, ginecóloga del Caquetá

La Gobernación del Caquetá también emitió un mensaje oficial expresando condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de la ginecóloga. En el pronunciamiento se resaltó su trayectoria al servicio de la salud pública y su aporte al bienestar de las familias caqueteñas.

Publicidad

Puedes leer: Shakira tendría un romance con actor de exitosa serie de Netflix

Allegados indicaron que la médica había viajado a Cartagena con entusiasmo por participar en el evento académico, que reunía a especialistas de distintas regiones del país. Tras las actividades del congreso, decidió visitar Barú junto a colegas para disfrutar de una jornada de descanso, sin imaginar que horas después se desencadenaría la emergencia.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente ocurrió en cuestión de segundos. Según las primeras versiones, la mujer se encontraba dentro del agua cuando, en medio del constante tránsito de lanchas por la zona, cayó o quedó muy cerca de una embarcación en movimiento, lo que provocó que fuera impactada de manera violenta por esta, generando la emergencia que posteriormente derivó en su traslado a un centro médico.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Denuncias ciudadanas

Cartagena