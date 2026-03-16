Identifican primer sospechoso en muerte de pareja de abuelitos en Suba; hay cercanía

Siguen apareciendo detalles en el ataque contra los abuelos en Suba, donde se conoció que Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, tras el hallazgo de sus cuerpos en el barrio Aures, la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía han logrado avances significativos que apuntan a un responsable dentro del círculo más íntimo de las víctimas.

De acuerdo con las declaraciones del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los primeros indicios de la investigación sugieren que el presunto autor de este caso, sería un familiar cercano de la pareja. Esta hipótesis cobró fuerza después de que las autoridades descartaron el robo como móvil del crimen, ya que elementos de valor como dinero en efectivo y teléfonos celulares siguen intactos.

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"Al no ser un hurto, al no tener relación con ningún grupo delincuencial ni expendio, podemos determinar que es un tema pasional o un conflicto de carácter familiar", afirmó el general Cristancho. Actualmente, ya existe una persona identificada por las autoridades, y se espera que la Fiscalía avance en el proceso para determinar su culpabilidad.



Sumado a esto, varios testimonios mencionan que la pareja de la tercera edad compartía techo con una nieta menor de edad y un exyerno que les pagaba una habitación en arriendo. “Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedará ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, puntualizó a Noticias Caracol un allegado.

De igual forma, se conoció que este les pagaba 250.000 pesos mensuales por el arriendo de una habitación. Además se conoció que don Guillermo, "por un tema de corazón", le permitía quedarse allí debido a que el sujeto no tenía recursos para mudarse y lo conocía desde hace más de 22 años.

Encuentran sin vida a pareja de abuelitos en Suba; cámara grabó a presunto responsable Foto: Caracol Noticias

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¿Qué más detalles se conocieron en el caso de los abuelos en Suba?

Una de las piezas fundamentales para la identificación del sospechoso fue el registro de una cámara de seguridad instalada dentro de la propia casa de los abuelos en Suba. Tanto es así que en las grabaciones se observa a un individuo que intenta ocultar su rostro utilizando una gorra y un pasamontañas.

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Sin embargo, se conoció que por un descuido o afán por escapar, el presunto responsable abandonó la gorra y el pasamontañas, elementos que ya se encuentran en poder del CTI de la Fiscalía para su análisis forense.

Por lo cual, el hallazgo de los cuerpos, generó mucha conmoción en esta localidad de Bogotá; Gloria Isabel fue encontrada en una habitación, debajo de una cama y envuelta en una cobija, mientras que el cuerpo de Guillermo Alberto apareció en otro cuarto, tendido junto a su bastón, ambos con heridas en sus cuerpos.

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