Estremecedora frase de una de las hermanas de Malambo antes de fallecer; ya estaba herida

“No me pegues más tiros”. Esa fue la frase que Sheerydan, de apenas 14 años, pronunció en medio de un momento que ha dejado a todo el departamento del Atlántico con el corazón en un hilo.

La revelación surgió durante los recientes procesos legales que se siguen tras la pérdida de las hermanas Hernández Noriega en el municipio de Malambo, arrojando luz sobre los últimos minutos de estas jóvenes que habían desaparecido a mediados de febrero.

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Todo comenzó el 18 de febrero, cuando Sheerydan Sofía y su hermana Keyla Nicolle, de 17 años, salieron de su hogar de madrugada con la intención de asistir a una fiesta.



Lo que siguió fue un misterio que duró once días, hasta que el 28 de febrero las autoridades localizaron el lugar donde reposaban sus restos en una zona boscosa del barrio Maranatha. Sin embargo, lo más impactante no fue el hallazgo, sino el frío relato de quienes estuvieron presentes en ese instante final.

Durante las audiencias, se dio a conocer el testimonio de Juan David Taboada Oliveras, un joven de 19 años conocido como 'Tata'. Según la información revelada por la Fiscalía, el sujeto interrogó a la menor de las hermanas en un patio, cuestionándola sobre la identidad de unos conocidos de ella.

Sheerydan, en un intento por aclarar la situación, explicó que se trataba simplemente de pretendientes o jóvenes que estaban interesados en ellas, descartando cualquier otra intención. Lamentablemente, esta explicación no detuvo la agresión.

El relato del capturado, leído por el fiscal, describe un nivel de frialdad impactante: tras recibir el primer impacto, la joven aún intentaba comunicarse y fue allí cuando lanzó su desesperada petición, rogando que no continuaran con el ataque, así lo confirmó Noticias Caracol.

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Este detalle ha generado una profunda indignación social por la vulnerabilidad en la que se encontraban las menores.

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La investigación también ha revelado que el motivo detrás de este hecho estaría relacionado con sospechas infundadas de deslealtad hacia una estructura local, utilizando el término "faltonas" para señalar a las víctimas.

Incluso, se mencionó la existencia de una llamada telefónica interceptada en la que un tercero intentó mediar para que las dejaran en libertad, recibiendo una respuesta negativa y desafiante por parte de los captores.

Mientras la búsqueda de las hermanas continuaba en febrero, su madre enfrentó un calvario adicional: mensajes de extorsión.

Los sujetos implicados exigían sumas que empezaron en 50 millones de pesos y fueron bajando hasta los 10 millones, todo esto mientras, según las investigaciones, las jóvenes ya no se encontraban con vida.

Además de 'Tata', las autoridades vinculan a este caso a un menor conocido como 'Mono' y a otro sujeto apodado 'Fabián', quien perdió la vida recientemente en un enfrentamiento en territorio venezolano tras intentar evadir a la justicia.

Las autoridades en Barranquilla continúan uniendo las piezas de este suceso, analizando conversaciones en dispositivos móviles y chats que podrían revelar más detalles sobre los vínculos que llevaron a este desenlace en el norte del Atlántico.

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Por ahora, la defensa de la familia pide la máxima severidad para los responsables de este episodio que marcó para siempre a Malambo.

