Frío relato de alias ‘Tata’ por el caso de hermanas en Malambo: “Disparé y aún hablaba”

En los últimos días se conocieron nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de las hermanas en Malambo, esto tras tras conocerse los detalles de las audiencias judiciales contra Alias ‘Tata’, en un relato que menciona sobre la crueldad que fue ejecutado esta situación contra las menores de edad.

Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, fueron las víctimas de este caso, tanto es así que durante las diligencias, el fiscal sexto especializado de Barranquilla, José Gregorio del Villar, dio lectura a la declaración de uno de los detenidos que vincula directamente a alias "El Tata", un joven de 19 años con antecedentes por porte ilegal de armas.

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Inicialmente, confirmó que el caso se dio por una posible deslealtad hacia la estructura delincuencial. “Que las iba a quitar la vida por faltonas”, fue la frase lapidaria que pronunció uno de los victimarios antes de cometer el crimen. El relato describe un escenario en un patio, donde Sheerydan, la menor de las hermanas, fue interrogada sobre la identidad de unos jóvenes con los que ellas tenían contacto.



¿Qué más comentó Alias ‘Tata’ con relación a las hermanas en Malambo?

La confesión revela la frialdad con la que actuó. Sheerydan intentó defenderse explicando que los jóvenes en cuestión eran simplemente pretendientes o novios que estaban enamorados de ellas, desmintiendo cualquier plan de traición. Sin embargo, la explicación no fue suficiente para detener al atacante.

“Le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía 'no me pegues más tiros', y es cuando le pego el otro”, relató el fiscal durante la lectura de la confesión,. Este detalle ha generado una profunda indignación, evidenciando el nivel de violencia al que fueron sometidas las menores antes de ser enterradas en una fosa común en una zona boscosa de Malambo.

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Mientras las jóvenes permanecían desaparecidas desde mediados de febrero tras haber tenido contacto con supuestos pretendientes en Carnaval, su madre vivió un calvario adicional. La mujer reveló que recibió mensajes extorsivos donde los captores exigían inicialmente 50 millones de pesos por la liberación de sus hijas, cifra que posteriormente redujeron a 20 y finalmente a 10 millones, a pesar de que para ese momento las jóvenes ya habrían sido asesinadas.

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La abogada de las víctimas, Ibeth Sandoval Ramos, ha solicitado la máxima severidad en la medida de aseguramiento contra los procesados. Entre lágrimas, la jurista enfatizó que el caso no solo requiere justicia penal, sino una reparación integral que incluya apoyo psicológico para una familia devastada por el horror de la desaparición y el asesinato de las dos hermanas.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el crimen está ligado a confrontaciones entre estructuras delincuenciales en la región y continúan investigando si hay más personas involucradas en este atroz suceso que terminó con el hallazgo de los cuerpos el pasado 28 de febrero.

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