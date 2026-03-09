Caso de hermanas en Malambo: Fiscalía revela súplica no escuchada y detalle en los tatuajes

El caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega sigue generando impacto en Barranquilla, Malambo y el área metropolitana. Durante recientes audiencias judiciales, la Fiscalía General de la Nación expuso nuevos elementos que han permitido reconstruir lo ocurrido tras la desaparición de las dos jóvenes, de 14 y 17 años.

Las revelaciones se conocieron en medio de las diligencias contra varias personas señaladas dentro de la investigación. Allí, el ente acusador detalló cómo comenzaron a aparecer pistas luego de que la familia denunciara que no tenía noticias de las adolescentes.

Uno de los primeros hechos que llamó la atención de los investigadores fueron los mensajes que empezó a recibir la madre de las jóvenes. De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía 4 Especializada, desconocidos le enviaban llamadas y textos en los que pedían dinero a cambio de supuestamente mantener con vida a sus hijas.

Las exigencias económicas, según lo expuesto en audiencia y citado por el medio Zona Cero, llegaron a alcanzar los 50 millones de pesos. Con el paso de los días, la cifra fue bajando mientras continuaban los mensajes dirigidos a la familia.

Durante la diligencia judicial, el fiscal leyó parte del contenido de esas comunicaciones, en las que se presionaba a la madre para entregar el dinero. Las autoridades consideran que estos mensajes fueron parte de una estrategia para generar temor mientras se desarrollaban los hechos investigados.

Con el avance de las labores técnicas y el análisis de comunicaciones, los investigadores empezaron a identificar a varias personas que hoy aparecen mencionadas dentro del proceso.

Entre ellas está Juan David Taboada Olivares, quien, según lo expuesto por la Fiscalía, mantenía una relación con una de las adolescentes. También se mencionó a un joven de 17 años y a otras personas que presuntamente habrían participado en los hechos, entre ellas un hombre conocido con el alias de “El Mono”.

Vidente habla del caso de hermanas en Malambo /Foto: redes sociales

Las autoridades reconstruyen lo ocurrido a partir de testimonios, videos y otros elementos recolectados durante la investigación.

Según lo planteado por el ente acusador, Sheridan Sofía habría sido atacada en medio de los hechos investigados. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, un menor de edad sería el responsable de realizar los disparos.

Los investigadores indicaron que existiría un video en el que se observa el momento en el que el adolescente realiza el ataque. Este material se convirtió en una de las piezas clave dentro del proceso judicial.

En el caso de Keyla Nicol, la Fiscalía expuso que presuntamente fue llevada hasta el patio del lugar donde ya se encontraba el cuerpo de su hermana. Allí se habrían presentado los hechos que hoy son materia de investigación.

Estos detalles fueron presentados por el fiscal como parte de la reconstrucción de los acontecimientos que, según la hipótesis del ente acusador, se desarrollaron en cuestión de horas.

Días después de la desaparición, las autoridades lograron ubicar el sitio donde finalmente fueron encontrados los cuerpos de las adolescentes.

El hallazgo se produjo el 28 de febrero en una zona con vegetación del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico. Según la investigación, los cuerpos habrían sido enterrados con la intención de evitar que fueran descubiertos.

Fueron residentes del sector quienes alertaron a las autoridades luego de notar olores fuertes en el área. Tras revisar el lugar, se produjo el descubrimiento que permitió avanzar en el proceso judicial.

Posteriormente, el 2 de marzo, Medicina Legal confirmó la identidad de las jóvenes mediante características físicas, entre ellas los tatuajes que tenían en su piel.

Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años Foto: Redes sociales y Policía Nacional

La hipótesis sobre lo ocurrido antes de la desaparición

De acuerdo con información entregada por familiares y autoridades, uno de los investigados habría tenido contacto con las adolescentes horas antes de que se reportara su desaparición.

Según la madre de las jóvenes, el hombre que era pareja de una de sus hijas las habría invitado a una reunión durante el Martes de Carnaval.

Las investigaciones señalan que la invitación habría ocurrido cerca de la medianoche, cuando las adolescentes fueron convocadas a una fiesta en el barrio Rebolo, en Barranquilla.

Una de las hipótesis manejadas por la Policía Nacional es que durante esa reunión se habría presentado una situación relacionada con un teléfono celular. Según los investigadores, uno de los asistentes revisó el dispositivo de una de las jóvenes y encontró información que habría generado tensión entre algunos de los presentes.

Las autoridades analizan la posibilidad de que ese episodio esté relacionado con conflictos entre grupos que operan en el área metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, las pesquisas siguen en curso para determinar exactamente cómo se desencadenaron los hechos.