¿Kylian Mbappé y Ester Expósito son novios? VIDEO lo confirmaría

Las redes sociales están que arden con un video que parece confirmar lo que muchos sospechaban: Kylian Mbappé y Ester Expósito podrían estar viviendo un acercamiento de película.

En las últimas horas, un clip viral muestra al delantero del Real Madrid abandonando un edificio para subir rápidamente a un vehículo donde, por unos breves segundos, se alcanza a ver a una mujer rubia esperándolo en el asiento trasero.

Los medios europeos no han tardado en señalar que se trata de la famosa actriz española, lo que ha disparado las teorías sobre este posible noviazgo.



Pero, ¿cómo empezó todo este revuelo? No es la primera vez que coinciden en el mismo radar. Los rumores tomaron fuerza cuando ambos fueron captados compartiendo un momento relajado en un exclusivo hotel.



Según cuentan los testigos y las imágenes difundidas, la química entre el futbolista francés y la estrella de la televisión era evidente, mostrándose cercanos y en un ambiente de total confianza.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.



pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Lo que más llama la atención de los expertos en celebridades es la naturalidad con la que interactúan, lo que sugiere que este vínculo no es algo nuevo, sino que podría haberse forjado a través de encuentros discretos tanto en España como en Francia.

Para quienes se preguntan quién es la mujer que habría conquistado al "crack" galo, Ester Expósito no es ninguna desconocida. Nacida en Madrid en el año 2000, esta joven actriz ya era una leyenda de la cultura pop mucho antes de que su nombre se ligara al del futbolista.

Su salto al estrellato mundial ocurrió en 2018 gracias a su papel como Carla Rosón en la serie de Netflix "Élite". Su interpretación de una estudiante enigmática y poderosa la convirtió en un fenómeno global, otorgándole un estatus de icono juvenil que mantiene hasta hoy.

Más allá de las pantallas, Ester es una fuerza de la naturaleza en redes sociales. Con más de 25 millones de seguidores en Instagram, ha liderado las listas de las celebridades españolas más influyentes, marcando tendencias en cada alfombra roja y colaboración de moda que protagoniza.

Desde muy pequeña supo que lo suyo era la interpretación, ganando premios en concursos de teatro juvenil en Madrid antes de convertirse en el rostro internacional que es hoy.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving a restaurant in Paris today. pic.twitter.com/nyqzQpMTmr — 10 (@Kylian) March 8, 2026

Mientras tanto, Mbappé atraviesa un momento de mucha visibilidad, no solo por su desempeño en el Real Madrid, sino también por las recientes noticias sobre su estado físico que lo han mantenido fuera de algunos encuentros importantes.

Sin embargo, parece que su vida personal está compensando cualquier pausa en el campo de juego.

Aunque ni el futbolista ni la actriz han dado el paso de confirmar o desmentir la situación, el silencio solo ha servido para que el interés del público crezca de forma exponencial.

El encuentro en Francia, captado de forma casual por un fanático, ha fusionado dos universos que suelen generar titulares por separado, creando una narrativa que mezcla el glamur de la ficción europea con la adrenalina del fútbol de élite.