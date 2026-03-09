Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
TARJETÓN DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES
PSICOFONÍA TOBOGÁN EXTREMO
DECLARACIÓN DE RENTA 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde

¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde

El cantante revela que Michael Jackson habría estado tres días en una hacienda colombiana; da detalles de su estadía en el país.

¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde
¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

El mito que ha rondado por décadas en el mundo del entretenimiento colombiano finalmente tiene un testigo de peso que se atreve a hablar.

Durante una charla sin filtros en El Klub de La Kalle, Galy Galiano soltó una bomba que dejó a todos en la mesa con la boca abierta: la supuesta presencia de Michael Jackson en eventos privados en el país.

Puedes leer: Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"

Todo comenzó cuando Galy recordaba sus propias experiencias cantando en celebraciones de personajes muy poderosos de la época. Al hablar de las excentricidades de estos eventos, el nombre del "Rey del Pop" salió a relucir.

"En uno de esos estuvo un señor que yo quería mucho porque ya se fue era Michael Jackson", afirmó Galy con total seguridad. Ante la incredulidad de los periodistas, el intérprete de "La Cita" no dudó en reafirmar su versión: "Sí sí Michael Jackson estuvo y lo tuvieron tres días".

Pero, ¿cómo es posible que una estrella de magnitud global terminara en una hacienda colombiana? Galy tiene una explicación basada en la opulencia que él mismo presenció.

Te puede interesar

  1. La venganza detrás de la canción 'La Cita' de Galy Galiano; esta es la historia
    La venganza detrás de la canción 'La Cita' de Galy Galiano; esta es la historia
    Foto: Redes de galy Galeano
    Música

    La venganza detrás de la canción 'La Cita' de Galy Galiano; esta es la historia

  2. Galy Galiano anuncia su última gira por Colombia
    Galy Galiano, cantante colombiano
    Foto: Instagram Galy Galiano
    Música

    Galy Galiano se retira de la música; hará una gira final para despedirse de los escenarios

Relató que estuvo en la fiesta de los 15 años del hijo de un reconocido anfitrión y los detalles son de otro mundo. "Había una piscina olímpica llena de flores y había un puentecillo y en la mitad del puente estaba el buffet", describió.

Lo más impresionante no era la decoración, sino el origen de los lujos: "esa comida la habían traído un avión expreso de París", reveló en la entrevista con La Kalle.

Publicidad

Bajo ese nivel de gasto, Galy no ve descabellado que trajeran a cualquier artista del planeta.

"Yo creo que sí o sea había tanta plata para traer tanta gente... si traen la comida de París entonces cualquier cosa podía pasar", reflexionó sin rodeos.

Publicidad

Aunque él no interactuó directamente con Jackson, asegura que el rumor entre los artistas que frecuentaban esos círculos era constante y verídico: "lo supe que estuvo ajá o sea porque como uno se hablaba con ellos y les contaban las historias de la gente que había ido ya".

Te puede interesar

  1. Este es el legado que deja Galy Galiano, después de su sorpresivo anuncio de su retiro
    Galy Galiano anuncia su retiro de los escenarios
    Foto: pantalloz x / Instagram @galygalianooficial
    Farándula

    Este es el legado que deja Galy Galiano después del sorpresivo anuncio de su retiro

  2. Galy Galiano, cantante colombiano
    Galy Galiano, cantante colombiano
    /Foto: Instagram de Galy Galiano
    Judiciales

    Galy Galiano contó que delincuentes intentaron secuestrar y asesinar a su hija y esposa

Esta revelación le da un nuevo "giro" a las historias de la farándula nacional, donde el lujo extremo permitía caprichos impensables.

Galy, quien ha vivido de todo en sus más de 40 años de carrera, incluso bromeó con que Jackson podría haber sacado inspiración de esos lugares para canciones como "Smooth Criminal".

Entre risas y nostalgia, el maestro dejó claro en El Klub que en esa época el poder adquisitivo de ciertos personajes no conocía límites, logrando cruzar los caminos de la música popular colombiana con el pop internacional más icónico.

Mira la entrevista completa

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Galy Galiano

Farándula

Chismes de famosos