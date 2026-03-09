¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde

El mito que ha rondado por décadas en el mundo del entretenimiento colombiano finalmente tiene un testigo de peso que se atreve a hablar.

Durante una charla sin filtros en El Klub de La Kalle, Galy Galiano soltó una bomba que dejó a todos en la mesa con la boca abierta: la supuesta presencia de Michael Jackson en eventos privados en el país.

Todo comenzó cuando Galy recordaba sus propias experiencias cantando en celebraciones de personajes muy poderosos de la época. Al hablar de las excentricidades de estos eventos, el nombre del "Rey del Pop" salió a relucir.



"En uno de esos estuvo un señor que yo quería mucho porque ya se fue era Michael Jackson", afirmó Galy con total seguridad. Ante la incredulidad de los periodistas, el intérprete de "La Cita" no dudó en reafirmar su versión: "Sí sí Michael Jackson estuvo y lo tuvieron tres días".

Pero, ¿cómo es posible que una estrella de magnitud global terminara en una hacienda colombiana? Galy tiene una explicación basada en la opulencia que él mismo presenció.

Relató que estuvo en la fiesta de los 15 años del hijo de un reconocido anfitrión y los detalles son de otro mundo. "Había una piscina olímpica llena de flores y había un puentecillo y en la mitad del puente estaba el buffet", describió.

Lo más impresionante no era la decoración, sino el origen de los lujos: "esa comida la habían traído un avión expreso de París", reveló en la entrevista con La Kalle.

Bajo ese nivel de gasto, Galy no ve descabellado que trajeran a cualquier artista del planeta.

"Yo creo que sí o sea había tanta plata para traer tanta gente... si traen la comida de París entonces cualquier cosa podía pasar", reflexionó sin rodeos.

Aunque él no interactuó directamente con Jackson, asegura que el rumor entre los artistas que frecuentaban esos círculos era constante y verídico: "lo supe que estuvo ajá o sea porque como uno se hablaba con ellos y les contaban las historias de la gente que había ido ya".

Esta revelación le da un nuevo "giro" a las historias de la farándula nacional, donde el lujo extremo permitía caprichos impensables.

Galy, quien ha vivido de todo en sus más de 40 años de carrera, incluso bromeó con que Jackson podría haber sacado inspiración de esos lugares para canciones como "Smooth Criminal".

Entre risas y nostalgia, el maestro dejó claro en El Klub que en esa época el poder adquisitivo de ciertos personajes no conocía límites, logrando cruzar los caminos de la música popular colombiana con el pop internacional más icónico.

