Así quedaría el tarjetón de candidatos presidenciales para la primera vuelta; más de 10

Tras la jornada electoral del 8 de marzo, el panorama político en Colombia se ha despejado, para conocer los candidatos presidenciales en la primera vuelta, lo que comenzó con una cifra de 91 precandidatos presidenciales se ha reducido a un grupo selecto que buscarán llegar a la Casa de Nariño en la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Al punto que el primer filtro lo constituyeron las consultas realizadas este domingo, en las cuales definieron tres nombres. Paloma Valencia emergió como la gran triunfadora de la jornada, arrasando en la "Gran Consulta por Colombia" de centro-derecha con 3.236.286 votos.

Por su parte, la "Consulta de las Soluciones" dejó como ganadora a Claudia López, quien ratificó su favoritismo frente a Leonardo Huerta. Finalmente, la consulta de izquierda "Frente por la Vida" dio como ganador al exembajador Roy Barreras con 257.037 votos, superando a Daniel Quintero, pese a esto, fue la menos votada de las tres consultadas.



¿Cómo será el tarjetón de los candidatos presidenciales para la primera vuelta?

Cabe destacar que habían varios interesados en llegar a la Casa de Nariño, un grupo importante de candidatos presidenciales decidió no medirse en consultas, sino pasar directamente a las elecciones del mes de mayo.

Iván Cepeda, candidato oficialista del Pacto Histórico participará en la primera vuelta luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidiera participar en la consulta del domingo, argumentando que ya había sido elegido en una consulta interpartidista previa en octubre de 2025.

Otros nombres que aparece es el de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, los cuales declinaron participar en las consultas de sus respectivos sectores para dar el salto directo a la contienda presidencial, mientras que otras figuras como Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes, Clara López y el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, decidieron no acudir al mecanismo de consultas.

Así quedaría el tarjetón de candidatos presidenciales para la primera vuelta; más de 10 Foto: imagen de La Kalle

El tarjetón lo completan nombres como Daniel Palacios, Miguel Uribe Londoño, el excontralor Felipe Córdoba, el empresario Santiago Botero (avalado por firmas), Sondra Macollins y Carlos Caicedo, por los cuales serán estos los que aparecerán hasta el momento en las elecciones, donde hasta el momento no se conoce el orden de su distribución.

Recordemos que la Registraduría establece que los candidatos tienen hasta el 13 de marzo para inscribir su fórmula vicepresidencial, con un periodo de modificaciones que vence el 20 del mismo mes, de igual forma, menciona que para la primera vuelta el 31 de mayo, un candidato debe obtener más del 50 % de los votos para conseguir la victoria.

