Esta es la cifra que ganarán los nuevos congresistas en Colombia: así quedará su salario

Para estas Elecciones Colombia 2026, uno de los temas por los que los ciudadanos tenían la posibilidad de votar era por la conformación del Congreso, tanto en Cámara de Representantes como del Senado, por lo cual, después del proceso electoral de este 8 de marzo quedará conformado este por los siguientes cuatro años.

Recordemos que una de las últimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro fue realizar un ajuste al ingreso mensual de los congresistas en Colombia. La base de este ajuste se encuentra en el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el cual derogó el Decreto 2170 de 2013.

La normativa anterior había creado una prima mensual cercana a los 16,9 millones de pesos, la cual formaba parte del ingreso fijo de los congresistas, ingreso que no era primera legal convencional, sino un componente adicional que en su momento reemplazó beneficios de vivienda, salud y localización, funcionando además como base para liquidar otras prestaciones.



Con la eliminación de esta prima, el ingreso de los nuevos legisladores sufrirá una reducción considerable, mientras la remuneración total de un congresista solía rondar entre los 48 y 50 millones de pesos mensuales, la supresión de estos casi 17 millones deja el ingreso base entre los 31 y 33 millones de pesos mensuales.



¿Cuántos congresistas habrán para los siguientes cuatro años?

Este domingo, 8 de marzo de 2026, Colombia vivió una jornada electoral, en la cual, los ciudadanos acudieron a las urnas para renovar a los congresistas de los siguientes cuatro años.

Por lo cual, se disputaron 102 curules para el Senado y 182 escaños en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Además, hay dos puestos adicionales; uno en el Senado para el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar y otro en la Cámara para su fórmula vicepresidencial.

Recordemos que para el año 2026, el salario mínimo vigente en Colombia se sitúa en 1.750.905 pesos, por lo cual, bajo esta cifra, el nuevo salario de un congresista equivale a entre 17 y 19 salarios mínimos mensuales, pese a la reducción que sucederá para los nuevos integrantes del Congreso.

En términos prácticos, esto significa que un congresista percibirá en un solo mes lo que un trabajador que gana el mínimo tardaría más de un año y medio en obtener. Desde el Estado se argumenta que este alto nivel de ingresos se justifica por la responsabilidad legislativa, la representación nacional y las funciones de control político.