Así lucía Paloma Valencia hace unos años; foto de su juventud robó suspiros

Así lucía Paloma Valencia hace unos años; foto de su juventud robó suspiros

Una foto del pasado de la candidata presidencial circula en redes y sorprende, pues muestra cómo lucía años atrás, muy diferente a la imagen con la que hoy es conocida.

Paloma Valencia comparte foto de su juventud en redes sociales
Paloma valencia, senadora colombiana
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Una fotografía de hace algunos años de la candidata colombiana Paloma Valencia genera conversación en redes sociales. La imagen, que muestra cómo lucía la política cuando era más joven, despertó curiosidad entre usuarios que no habían visto esa etapa de su vida.

Es relevante porque el pasado 8 de mayo de 2026, la senadora del Centro Democrático se impuso en la Gran Consulta, un resultado que la dejó bien posicionada dentro de la carrera presidencial 2026-2030.

Puedes leer: Paloma Valencia arrasa en las consultas y enfrentará a Cepeda, López y De La Espriella

Así lucía Paloma Valencia en su juventud

La foto corresponde a un recuerdo que la propia política compartió tiempo atrás en sus redes sociales, en la publicación, Valencia recordaba con nostalgia sus raíces y la relación que mantiene con su ciudad natal.

En el mensaje que acompañó la imagen, la candidata expresó orgullo por su tierra y por las tradiciones que han marcado su vida. La fotografía rápidamente llamó la atención de quienes siguen su carrera política y de usuarios que se encontraron con esa imagen del pasado.

Hoy encontré una foto que me llenó de nostalgia. Toda una vida homenajeando nuestras tradiciones y nuestra cultura. ¡Qué orgullosa me siento de ser de Popayán!”.

Tras difundirse nuevamente la fotografía, varios usuarios comenzaron a comentar sobre su apariencia en la juventud. Entre los mensajes que aparecieron en redes sociales, algunos destacaron su apariencia y su estilo en esa etapa de su vida.

Comentarios como “Linda, valiente, inteligente, gran senadora y sobre todo un extraordinario ser humano” o“Qué hermosa, contigo siempre” fueron algunos de los que se leyeron bajo la publicación.

Estas reacciones hicieron que la imagen volviera a viralizarse y que muchas personas comentaran sobre cómo lucía la política años antes de convertirse en una figura reconocida del escenario público.

Puedes leer: Paloma Valencia arma parranda tras ganar en las consultas; Vicky Dávila llegó a la fiesta

Paloma Valencia y sus inicios en la política

Más allá de la curiosidad que generó la fotografía, Paloma Valencia es una de las políticas más visibles del país. Nacida en Popayán, ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito político y fue senadora de la República desde 2014 por el partido Centro Democrático.

Su formación académica incluye estudios de derecho y filosofía en la Universidad de los Andes, además de una especialización en economía y una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York.

También proviene de una familia con tradición en la vida pública. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y del académico Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.

Mira también: Paloma Valencia habla de los “kilitos de más” que ganó en los últimos años

Elecciones Colombia