Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?

Uno de los temas que aparece en la palestra pública, es la salud del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en especial por unas manchas que se le han visto en el rostro generaron una ola de especulaciones en redes sociales, afirmando por los cibernautas que esto se podría tratar de una enfermedad. Por lo cual, Paloma Valencia, aclaró la situación para El Klub de La Kalle.

La precandidata por el Centro Democrático, quien se describe como la alumna que más le obedece al exmandatario, le pidió a los colombianos no caer en chismes malintencionados. "No especulen, no especulen. El presidente está divinamente... como un lulo". Con estas palabras, la senadora buscó dar tranquilidad a los seguidores del líder del Centro Democrático.

Sumado a esto, explicó que el tratamiento que Uribe se realiza, a lo cual, Paloma Valencia recordó que se trata de un procedimiento de rutina debido a la sensibilidad de su piel. "Eso lo tienen que quemar precisamente para evitar el cáncer de piel. Eso es un tratamiento que se hace preventivamente".



Adicionalmente, la exsenadora afirmó que estas manchas aparecen porque el expresidente tiene una piel muy delicada frente a la luz y el sol, lo que requiere intervenciones constantes para eliminar tejidos que podrían volverse peligrosos a futuro.



¿Qué más reveló Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe?

Una vez aclaro el tema, Paloma recordó el tiempo que lleva cerca del exmandatario nacional, al punto que se refirió que lleva 12 años trabajando a su lado y que ha aprendido que la política se hace "trabajando y estudiando". En la cual, afirmó que esto se debe a la gran vocación de trabajo que este tiene.

Cabe destacar que ella invitó a sus seguidores a brindar su apoyó para que Uribe pueda volver al Senado, después de las próximas elecciones de este domingo 8 de marzo. Debido a que según ella, este es uno de los que tiene una vocación de trabajo fuerte y puede ser útil para la prosperidad del país.

Otro de los puntos que mencionó Valencia durante la entrevista, fue sobre el cuestionamiento de su peso físico, afirmando que si se subió esto debido a que por el estrés ya sea en el Congreso o haciendo campaña no tiene la posibilidad de comer adecuadamente.

“El estrés lo engorda a uno, pero yo no aspiró a ser una modelo”, respondió Paloma con relación a la personas que critican su físico.

