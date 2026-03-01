¿Emitirán billete de 50 mil pesos con rostro Diomedes Díaz?; la verdad de la imagen viral

Una imagen que parecía salida de una nueva emisión monetaria encendió las redes sociales: un billete de 50 mil pesos colombianos con el rostro de Diomedes Díaz comenzó a circular en Instagram y rápidamente se volvió viral.

Para muchos fue motivo de emoción; para otros, de sorpresa. Sin embargo, detrás del diseño no hay un anuncio oficial, sino un homenaje artístico que volvió a demostrar la vigencia del llamado “Cacique de La Junta”.

El protagonista de esta historia es Diomedes Díaz, ícono del vallenato fallecido el 22 de diciembre de 2013, cuya memoria continúa viva entre sus seguidores, conocidos como “diomedistas”. Desde tatuajes hasta apuestas relacionadas con fechas clave de su vida, sus fanáticos han encontrado múltiples formas de rendir tributo al artista que marcó una era en la música colombiana.



Diomedes Díaz inmortalizado en un billete

La pieza que hoy genera conversación no es una nueva emisión del Banco de la República. Se trata de la intervención de un billete de 50.000 pesos, originalmente emitido con la imagen del escritor Jorge Isaacs.

El encargo fue realizado por un fanático que se identifica como “diomedista” y que decidió contactar al artista plástico argentino Cristian English, reconocido por transformar billetes reales en piezas de colección con retratos de figuras culturales. En esta ocasión, el rostro de Diomedes Díaz reemplazó el diseño original y fue acompañado por detalles cargados de simbolismo.

Entre los elementos añadidos destacan la fecha de nacimiento del cantante y el número de su tumba, cifras que para sus seguidores tienen un significado especial e incluso una connotación de “suerte”. Además, en la composición aparece su inseparable acordeonista Juancho Rois, reforzando la esencia vallenata del homenaje.



Diomedes Díaz y el furor digital

La revelación del billete intervenido ocurrió a finales de febrero de 2026 y bastó una publicación en Instagram para que la imagen se multiplicara en cuestión de horas. Comentarios de admiración, debates sobre su autenticidad y mensajes nostálgicos inundaron las plataformas digitales.

Aunque el diseño es impactante, es importante aclarar que no tiene valor legal para transacciones. Se trata de una pieza de colección, pensada como homenaje artístico y no como moneda de circulación. El billete original de $50.000 sigue siendo la denominación más alta del país y conserva sus estrictos elementos de seguridad.

El arte de intervenir billetes no es nuevo. El propio Cristian English ha realizado trabajos similares con figuras como Lionel Messi, Gabriel García Márquez y Jaime Garzón. Sin embargo, pocas piezas han despertado tanta reacción emocional como la dedicada a Diomedes Díaz.

Este episodio confirma que, a más de una década de su partida, Diomedes Díaz sigue siendo un fenómeno cultural. Su música, su historia y hasta los números asociados a su vida continúan movilizando a miles de personas. El billete viral no es solo una intervención gráfica; es una muestra de cómo los ídolos populares trascienden el tiempo y encuentran nuevas formas de permanecer en la memoria colectiva

