¿Murió Diomedes Dionisio, hijo de ‘El Cacique de La Junta’? Una foto revela la verdad

El nombre de Diomedes Dionisio Díaz volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de que en redes sociales circularan versiones que aseguraban su fallecimiento.

La información fue desmentida por personas cercanas al artista, quienes confirmaron que el cantante se encuentra con vida y bajo atención médica en Valledupar.

Diomedes Dionisio, hijo del recordado Diomedes Díaz, conocido como ‘El Cacique de La Junta’, fue ingresado de urgencias el jueves 5 de febrero a la Clínica Simón Bolívar, en la capital del Cesar, debido a un cuadro de descompensación que obligó a los médicos a intervenir de manera inmediata.



La situación generó preocupación entre sus familiares y seguidores, especialmente por la rapidez con la que comenzaron a circular mensajes alarmantes en plataformas digitales.



Según la información conocida hasta ahora, el artista fue estabilizado tras recibir atención especializada y actualmente permanece bajo observación médica mientras se le realizan diferentes exámenes clínicos para evaluar su evolución. Las fuentes consultadas indicaron que el proceso hace parte de los protocolos habituales cuando un paciente presenta una descompensación de este tipo.

El cantante continúa en tratamiento con un equipo de especialistas del centro asistencial, quienes realizan seguimiento permanente a su condición. Por ahora, no se ha informado sobre una fecha exacta de alta médica, ya que los profesionales de la salud prefieren esperar los resultados de los exámenes antes de tomar nuevas decisiones.

Desde el entorno cercano al artista se señaló que su estado es estable y que se encuentra consciente, lo que permitió a su familia llevar un mensaje de tranquilidad a quienes se mostraron preocupados por la situación.

“Está siendo atendido y evolucionando de manera favorable”, indicaron allegados al cantante, quienes también pidieron respeto y prudencia frente a la información que se comparte en redes sociales.

Diomedes Dionisio ha desarrollado su carrera en la música siguiendo el legado de su padre, una de las figuras más importantes del vallenato en Colombia. Su nombre siempre ha estado ligado a la tradición musical de la región y a la herencia artística que dejó ‘El Cacique de La Junta’.