Hijo de Diomedes Diaz es hospitalizado y está en UCI por una posible enfermedad

El mundo del vallenato se encuentra en preocupación tras confirmarse que Diomedes Dionisio Díaz Aroca, uno de los hijos del legendario "Cacique de la Junta", fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar.

Se conoció que el artista presentó una fuerte descompensación en su estado de salud la noche del jueves 5 de febrero, lo que obligó a su inmediata hospitalización. Tras no poder cumplir con diversos compromisos artísticos que tenía programados para el pasado fin de semana.

Por lo cual, esta situación generó que se prendieron alarmas entre empresarios y seguidores, quienes comenzaron a indagar sobre su paradero hasta que se confirmó su delicado estado. De acuerdo con la información que ha trascendido desde el centro asistencial, Diomedes Dionisio venía experimentando quebrantos de salud días atrás.

Actualmente, el intérprete permanece bajo estricta observación médica mientras un equipo de especialistas realiza una serie de exámenes clínicos para determinar las causas exactas de su descompensación. Pese a eso, la clínica no ha emitido un parte médico oficial y el pronóstico se mantiene en reserva, donde algunas versiones afirman que puede ser un caso de cirrosis hepática.



¿Quién es Diomedes Dionisio?

Diomedes Dionisio es hijo de la relación entre Diomedes Díaz y Denis Aroca, concebido en 1980 tras un encuentro en Valledupar. Siguiendo el legado de su padre, inició su carrera profesional en 1999 cuando grabó un álbum junto al acordeonero Rolando Ochoa, hijo de Calixto Ochoa, bajo la agrupación denominada “Los Hijos de Los Grandes”.

Por lo cual, con más de 10 álbumes producidos a lo largo de su trayectoria, Dionisio ha logrado consolidar un nombre propio en la música, ganándose el cariño de sus seguidores siguiendo el ejemplo de su padre en el ámbito musical.

Una vez se conoció la este episodio, varios colegas en redes sociales por parte de colegas, seguidores y familiares, quienes permanecen atentos a cualquier reporte sobre su evolución. Según reportes, la preocupación es latente debido a los antecedentes familiares conocidos por el público.

Por ahora, el folclor vallenato queda a la espera de un comunicado oficial por parte de la Clínica Simón Bolívar sobre el cantante.

