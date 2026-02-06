Georgy Parra revela la cita especial que tenía Yeison Jiménez: "La sala quedó vacía"

La partida de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026, fue una noticia que impactó a todo el espectro músical, pero también varias promesas y deseos del artista que tenía el artista. Por lo cual, en diálogo con El Klub de La Kalle, el productor Georgy Parra compartió una anécdota de una cita que iba a cambiar la carrera del cantante el mismo día del accidente.

Un día antes del accidente aéreo Parra reveló un audio de esa fecha donde se escucha al cantante emocionado por el futuro de su carrera. "Yo tengo mucha música, Jordi tengo muchos planes... hay es música por toneladas perro", expresaba el cantante de Manzanares con total entusiasmo, en el cual su respuesta fue apoyando la idea del artista.



Tanto es así que Georgy recuerda que para el día del accidente, se había organizado una reunión estratégica. "Había una cita en una sala en el Country Club de Medellín y esa sala se quedó vacía", relató, explicando que el encuentro se iba a llevar a cabo a las 5:30 de la tarde.



¿Cuál era el propósito de esta reunión de Yeison Jiménez?

El productor también comentó que el objetivo principal era una sesión de escucha y toma de decisiones sobre el vasto material inédito que el artista había preparado. Al punto que comentó que en esos momentos él se encontraba en ese momento preparando todo el material para mostrarle a Yeison y a su equipo de trabajo.

De igual forma, explicó que entre los proyectos que se quedaron en el tintero había una cita en la cual estaba la planificación de lanzamientos internacionales y posibles colaboraciones de gran escala. De igual forma, mencionó que esperaban consolidar todo ese material en estas reuniones.

Además, Georgy comentó que el gran sueño de Yeison Jiménez este año 2026 era trabajar incansablemente para alcanzar un reconocimiento en los Latin Grammys, un objetivo por el cual estaba dispuesto a "tirar todo" y organizar su producción con fusiones y ritmos innovadores.

Incluso, afirmó que quedó pendiente la grabación del video oficial de su reciente éxito "Dime que sí", la cual estaba prevista para mediados de febrero debido a la compleja agenda del cantante.

"Lo que nunca logramos fue... el momento del video fue difícil... no alcanzamos a hacerlo", lamentó el productor, pese a esto recordó que a medida que pueda y hablando con la familia del cantante se irán compartiendo las otras canciones que tenía el artista en el remojo.

