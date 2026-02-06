Yeison Jiménez y los "dolores de cabeza" que le provocaba a su productor Georgy Parra

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, el productor musical Georgy Parra entregó detalles inéditos sobre su dinámica de trabajo con Yeison Jiménez. Pese a que su relación entre ellos dos era de amistad y confianza, este confesó que trabajar con el autor del ‘Aventurero’ era un “dolor de cabeza" debido a la impresionante rapidez y seguridad de Jiménez al micrófono.

A lo largo de la entrevista Georgy explicó que la agenda de Yeison era apretada, por lo cual, esto lo obligaba a ser eficiente en el estudio de grabaciones. Sin embargo, este tema según el productor era un tema que chocaba a veces. "Ese era el dolor de cabeza mío porque... él quería llegar... y una toma te hacía y se fue", recordó Georgy entre risas.

De igual forma, explicó que mientras él, como productor, buscaba experimentar con diferentes matices y colores vocales, el cantante de música popular prefería la inmediatez de una ejecución casi perfecta desde el primer intento, debido a la apretada agenda que tenía.



Georgy también recordó que Yeison Jiménete tenía una capacidad de memorización al punto que todo su equipo de producción quedó asombrado por este talento. "Él tenía una capacidad de memoria increíble... llegaba al estudio súper juicioso y la cantaba casi derecho", afirmó el productor.

Tanto es así que destacó que el artista no necesitaba leer las letras, ya fueran composiciones propias o de terceros. Por lo cual, esto lo llegó a obligar a realizar un trabajo más complejo de edición: "Me tocaba armar el rompecabezas y reorganizar todo", añadió.



¿Qué más reveló Georgy Parra sobre Yeison Jiménez?

Asimismo, compartió que uno de los episodios más recordados por el productor involucra el éxito "Vete". En donde recordó que en un intento por mejorar la canción, cometió un error técnico que casi arruina el tema. "Me equivoqué en la velocidad... Ahí con algunos software intenté mover la velocidad y todo se fue a la..."

Sin embargo, el verdadero desafío fue convencer a Yeison Jiménez, quien estaba satisfecho con el resultado de volver a grabar. "Negro necesito que la cantes otra vez... Negro confía en mí por favor confía en mí", fueron sus palabras con las que Parra logró persuadirlo para repetir la interpretación.

Finalmente, explicó Georgy Parra afirmó que trabajar con el cantante era una mezcla de adrenalina y perfeccionismo, donde la exigencia del tiempo y la brillantez del artista crearon el catálogo de éxitos que hoy sigue posicionándose, pese al fallecimiento del artista el pasado 10 de enero del 2026.

