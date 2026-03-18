Maluma y Ryan Castro son pillados en extraña actividad con flores en un semáforo

Maluma y Ryan Castro fueron captados en un video, el cual se volvió tendencia en las principales plataformas digitales. Dicho momento, fue reportado este 18 de marzo de 2026, muestra a ambos artistas en una faceta poco habitual de las cuales se encuentran acostumbrados.

Tanto es así que durante la pieza audiovisual se pueden observar a los cantantes repartiendo ramos de flores a conductores que esperaban el cambio de un semáforo en las concurridas calles de Miami, Estados Unidos. Imágenes que fueron captadas por diversos usuarios en sus redes sociales.

Puedes leer: Rompe el silencio La Jesuu, señalada de ratera en los 15 de hija de Andrea Valdiri



Aunque ambos lucían outfits casuales con el objetivo de pasar desapercibidos, su presencia no tardó en ser notada por los fanáticos, quienes reaccionaron con gritos de emoción al bajar sus ventanillas y recibir el inesperado regalo. Ante esto, el video se volvió muy viral, lo que despertó varias preguntas en las plataformas digitales.



Esto en especial, porque no hay un motivo por parte de Maluma y Ryan Castro no existe una explicación oficial por parte de los artistas sobre el motivo detrás de esta curiosa aparición en la vía pública. No obstante, dentro de la industria del entretenimiento se especula que podría tratarse de una estrategia de promoción o expectativa antes del lanzamiento de un nuevo proyecto.



¿Cómo reaccionaron las redes sociales tras este video de Maluma y Ryan Castro?

Una vez se presentó este video fue reposteado por numerosas páginas de entretenimiento, donde los admiradores han dejado miles de comentarios expresando su asombro. Entre las reacciones más destacadas se leen frases como: “Solo nos falta vivir en Miami y tener carro”, “Me muero”.

Puedes leer: Mamá de Maluma destapa el momento más complejo de sus vidas: "El quiebre de su hogar"

Por otro lado, algunas personas les piden que hagan este mismo tipo de actividades en Medellín, para poder observar a sus artistas favoritos en otro tipo de facetas. Recordemos que en diversas entrevistas, se ha destacado que el vínculo entre los cantantes ha trascendido de lo profesional para convertirse en una amistad personal.

Publicidad

Ryan Castro ha manifestado que ve a Maluma como un referente y un amigo que le brinda consejos constantes, mientras que el intérprete de "Hawái" ha elogiado la autenticidad que Castro aporta a la música urbana, por lo cual, en estos momentos se encuentran en especulación por parte de los seguidores lo que sucederá después con los artistas.