Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ¿QUÉ PASA CON BANCOLOMBIA?
CAMBIO DE JENNY LÓPEZ
SERVICIOS DE BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Tonto de J Balvin y Ryan Castro: video oficial y letra completa, ¿aparece Río?

Tonto de J Balvin y Ryan Castro: video oficial y letra completa, ¿aparece Río?

J Balvin y Ryan Castro lanzan “Tonto” junto a Río. Conoce cómo nació el tema, el impacto del video oficial y revisa la letra completa del nuevo sencillo urbano.

“Tonto” de J Balvin y Ryan Castro
“Tonto” de J Balvin y Ryan Castro
/Foto: YouTube J Balvin
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

“Tonto” ya está disponible y marca una nueva colaboración entre J Balvin y Ryan Castro con un toque especial: la participación de Río, el hijo de Balvin. La canción mezcla un ritmo urbano pegajoso que contó con la participación del niño en su fase de lanzamiento.

Puedes leer: Maluma lanza 'Con el corazón' junto a Yeison Jiménez: video y letra completa

Te puede interesar

  1. J Balvin sorprende a sus seguidores con una disfraz
    ¿J Balvin un therian? La imagen que sorprendió a los seguidores del cantante
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    ¿J Balvin un therian? La imagen que sorprendió a los seguidores del cantante

  2. Luz Mery Galeano se refiere a la boda de Jhonny Rivera
    Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante

El lanzamiento llamó la atención por su tono relajado, su coro repetitivo y su intención de conectar con el público desde lo divertido. En pocas horas, el tema se volvió tendencia en plataformas digitales y redes sociales, impulsado por la curiosidad que generó la aparición de Río y la unión de dos figuras fuertes del reguetón colombiano.

Musicalmente, “Tonto” se mueve entre el sonido clásico del reguetón y un ritmo pensado para sonar fuerte en fiestas y discotecas. Ryan Castro aporta su estilo directo y callejero, mientras que J Balvin suma su sello melódico y su experiencia en crear coros que se quedan en la cabeza desde la primera escucha. El resultado es una canción diseñada para repetirse sin esfuerzo.

La expectativa por el estreno venía creciendo desde que se conocieron pequeños adelantos. En redes sociales, los seguidores de ambos artistas reaccionaron con curiosidad, especialmente al ver que Río tendría un rol protagónico. Esa estrategia funcionó: el lanzamiento se convirtió en tendencia pocas horas después de publicarse el video oficial.

Publicidad

Otro punto que impulsó la conversación fue la letra. “Tonto” juega con frases cortas y expresiones repetitivas que facilitan que el público la aprenda rápido. Además, la participación de Río en la introducción y en algunas partes del coro le da un tono distinto a lo que normalmente se escucha en el género urbano.

Puedes leer: Letra y video de Dime que sí: la última canción que Yeison Jiménez grabó

Publicidad

LETRA COMPLETA DE “TONTO”

[Intro: Río]
No se puede decir grosería'
Soy Godzilla, y presento
DJ Snake
SOG
J Balvin
Ryan Castro
Latino gang
Awoo

[Coro: Ryan Castro, J Balvin & Río]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa (Awoo)

[Verso 1: Ryan Castro]
Mmm, me siento como Kendrick en Compton
Como una china montada en el Phantom
La cubana con la Jordan Concord
No colaboramo' con los tombo' (Plo)
Mami, clap clap ese bombo
Muévelo pa' mí y pa' mi combo
¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo?
Tú no estás rica, tú 'tás rica conco (Wikiri-wikiri-wikiri-wa)

[Coro: Ryan Castro]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto (Plo)
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto (Plo)
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa, wikiri-wikiri-wikiri

[Verso 2: J Balvin & Ryan Castro]
De weekend en Toronto
Si no es la G-Wa, es en la Bronco
Cada que tengo un party, la monto
No, no, muy tombo
El gato volador, como El Chombo
Perro de raza, putongo
Me la como en PR como el mofongo (Pu-pu-pum)
Y no soy un gomelo de colombo

[Coro: Ryan Castro & J Balvin]
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
Tonto, ni que tonto
Tonto, yo quiero tonto
Tonto, ni que tonto
'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa

Publicidad

[Outro]
Yah
Yah
Yah
Wikiri-wikiri-wikiri-wa
Yah
Yah
Yah
Wikiri-wikiri-wikiri-wa

Publicidad

J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake - Tonto (Official Video)

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

J Balvin

Ryan Castro

letras de canciones

Historias de canciones

Lanzamientos musicales