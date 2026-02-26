Tonto de J Balvin y Ryan Castro: video oficial y letra completa, ¿aparece Río?

“Tonto” ya está disponible y marca una nueva colaboración entre J Balvin y Ryan Castro con un toque especial: la participación de Río, el hijo de Balvin. La canción mezcla un ritmo urbano pegajoso que contó con la participación del niño en su fase de lanzamiento.

El lanzamiento llamó la atención por su tono relajado, su coro repetitivo y su intención de conectar con el público desde lo divertido. En pocas horas, el tema se volvió tendencia en plataformas digitales y redes sociales, impulsado por la curiosidad que generó la aparición de Río y la unión de dos figuras fuertes del reguetón colombiano.

Musicalmente, “Tonto” se mueve entre el sonido clásico del reguetón y un ritmo pensado para sonar fuerte en fiestas y discotecas. Ryan Castro aporta su estilo directo y callejero, mientras que J Balvin suma su sello melódico y su experiencia en crear coros que se quedan en la cabeza desde la primera escucha. El resultado es una canción diseñada para repetirse sin esfuerzo.

La expectativa por el estreno venía creciendo desde que se conocieron pequeños adelantos. En redes sociales, los seguidores de ambos artistas reaccionaron con curiosidad, especialmente al ver que Río tendría un rol protagónico. Esa estrategia funcionó: el lanzamiento se convirtió en tendencia pocas horas después de publicarse el video oficial.

Otro punto que impulsó la conversación fue la letra. “Tonto” juega con frases cortas y expresiones repetitivas que facilitan que el público la aprenda rápido. Además, la participación de Río en la introducción y en algunas partes del coro le da un tono distinto a lo que normalmente se escucha en el género urbano.

LETRA COMPLETA DE “TONTO”

[Intro: Río]

No se puede decir grosería'

Soy Godzilla, y presento

DJ Snake

SOG

J Balvin

Ryan Castro

Latino gang

Awoo

[Coro: Ryan Castro, J Balvin & Río]

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa (Awoo)

[Verso 1: Ryan Castro]

Mmm, me siento como Kendrick en Compton

Como una china montada en el Phantom

La cubana con la Jordan Concord

No colaboramo' con los tombo' (Plo)

Mami, clap clap ese bombo

Muévelo pa' mí y pa' mi combo

¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo?

Tú no estás rica, tú 'tás rica conco (Wikiri-wikiri-wikiri-wa)

[Coro: Ryan Castro]

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto (Plo)

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto (Plo)

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa, wikiri-wikiri-wikiri

[Verso 2: J Balvin & Ryan Castro]

De weekend en Toronto

Si no es la G-Wa, es en la Bronco

Cada que tengo un party, la monto

No, no, muy tombo

El gato volador, como El Chombo

Perro de raza, putongo

Me la como en PR como el mofongo (Pu-pu-pum)

Y no soy un gomelo de colombo

[Coro: Ryan Castro & J Balvin]

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa

Tonto, ni que tonto

Tonto, yo quiero tonto

Tonto, ni que tonto

'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa

[Outro]

Yah

Yah

Yah

Wikiri-wikiri-wikiri-wa

Yah

Yah

Yah

Wikiri-wikiri-wikiri-wa

J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake - Tonto (Official Video)